Mathis Desloges : "Tout ce que j'avais prévu de faire, je l'ai fait"

ENTRETIEN. Mathis Desloges, triple médaillé des JO d'hiver de Milan Cortina, est revenu pour nous sur cette folle quinzaine et se projette déjà vers l'avenir.

Il a été la révélation de ces Jeux olympiques 2026 de Milan Cortina pour le grand public. Mathis Desloges, skieur de fond français, a remporté trois médailles, deux en individuelles, une en équipe, lors de la quinzaine des JO 2026. Le Français aurait même pu arracher une médaille d'or, échouant de peu à la seconde place derrière la légende de son sport, Johannes Klaebo. En guise de récompense, il a même été élu porte drapeau lors de la cérémonie de clôture de ces JO 2026... Interview.

Bonjour Mathis, comment allez-vous ? Est-ce que la tempête médiatique vous fait comprendre ce vous avez accompli quelques jours après la fin des JO ?

Ça va, un peu fatigué forcément des Jeux et de l'enchaînement post JO ! Je ne sais pas si on peut parler de tempête médiatique, mais je suis content de voir l'engouement autour du ski de fond et de pouvoir passer dans des médias importants pour parler de mon parcours, de mon sport. Il faut profiter de ses opportunités pour pousser notre sport. Je pense qu'on a bien montré notre état d'esprit, que c'était un beau sport avec de belle émotions et de beaux moments.

Trois médailles dont deux individuelles, on savait l'équipe de France forte, mais aviez-vous conscience de votre potentiel ?

J'ai fait la meilleure préparation possible. Tout ce que j'avais prévu de faire je l'ai fait. J'ai poussé les curseurs au max pour la performance et je savais que j'arrivais en grande forme sur ces Jeux. Après il fallait faire le résultat, mais j'avais annoncé venir pour 2 médailles, une sur le skiathlon et une sur le relais. Je repars avec 3 médailles, mon objectif était rempli.

La médaille par équipe semble être une belle médaille de potes non ?

Oui clairement, c'est la médaille qui me procure le plus d'émotion. De le partager avec les copains et tout le collectif ça décuple la joie. Forcément la médaille individuelle était assez folle à vivre, mais tu ne le vis pas de la même manière et on vit ensemble 9 mois sur 12 quasiment. On partage tout, donc faire un podium olympique ensemble reste la meilleure des émotions.

"Je suis un acharné du travail et j'adore programmer mes semaines, faire des heures et construire les préparations"

Vous êtes encore jeune, mais est-ce que vous vous souvenez de votre première fois sur les skis ? Qu'est que ce que vous direz à ce petit jeune homme ?

Je ne me souviens pas précisément de mes premières fois sur les skis, je pense que c'était avec mes parents, mais les débuts en ski de fond se sont faits naturellement. Je pense que j'ai toujours eu le goût de l'effort et je retrouvais peut-être moins cet aspect en ski alpin. J'avais aussi des qualités naturelles pour l'endurance, forcément ça aide dans le choix de la discipline.

Je pense que je dirais au jeune Mathis de croire en ses rêves. Les rêves qui peuvent paraître les plus fous sont réalisables. Participer aux Jeux Olympiques, c'était mon plus grand rêve, je ne pensais pas forcément à la médaille, mais je me suis toujours donné les moyens, cru en moi, en mes choix. Et c'est ce que je garderais en tête aujourd'hui.

© PUUR AGENCE / Theo Gomez

Vous avez évoqué votre entraînement, est ce que vous pouvez nous parler justement de l'entraînement d'un fondeur, pendant et hors saison, quelles difficultés, spécificités ?

L'entraînement d'un fondeur est assez classique, on va avoir des volumes horaires très élevés toute la saison. Finalement, même durant l'hiver et la saison des coupes du monde, on continue de faire des heures. C'est un sport d'endurance et il faut garder la caisse comme on dit.

Mon volume va varier entre 25 à 35h. L'été on fait beaucoup de ski roue, du tapis et du vélo qui est un bon complément. L'hiver, focus sur les skis mais je garde aussi des séances sur tapis qui me permettent de bien contrôler mon entraînement.

L'objectif après les Jeux est de continuer sur la lancée de la prépa, optimiser et investir en vue de 2030 pour devenir le meilleur skieur du monde. Je suis un acharné du travail et j'adore programmer mes semaines, faire des heures et construire les préparations, c'est surement ce qui me rend le plus heureux dans mon quotidien d'athlète.

Pendant les JO on a vu des athlètes qui ont du mal à financer leur saison, besoin de travailler à côté, dormir dans leur voiture… Est-ce facile d'être un skieur de fond en France ?

Je ne sais pas si c'est facile d'être fondeur en France, mais on reste dans un sport historique du sport d'hiver. Forcément l'accompagnement de la Fédération auprès des équipes de France est assez important. On a aussi le dispositif de soutient par la police nationale, je suis réserviste et cela permet d'avoir une sécurité quotidienne (comme le bataillon de Joinville). J'ai gravi les échelons des équipes de France, donc j'ai pu bénéficier d'un soutien constant même si ça n'est pas toujours simple lorsque l'on est un peu moins performant.

J'espère qu'avec mes résultats aux Jeux Olympiques et la médiatisation que l'on a vue sur le ski de fond, de nouveaux partenaires arriveront en vue de 2030 pour optimiser la préparation et avoir plus de moyen.

"Forcément en tant qu'athlète on espère tous vivre les jeux chez soi et évidemment essayer d'être le plus performant possible."

Après les louanges, c'est déjà l'heure de se projeter vers l'avenir et les Alpes 2030, ça fait rêver ?

Je vais déjà terminer la saison, il me reste 2 coupes du monde et les championnats de France. J'ai surtout envie de réfléchir à comment me préparer pour 2030, quelles sont les étapes clés. On aura les Championnats du monde en 2027 et 2029, ce sont des moments qui se rapprochent des Jeux et ça permet de prendre des repères. Après, les Jeux à la maison c'est un moment unique. On l'a vu avec Paris 2024, c'était une vraie fête nationale, plein de moments de célébrations. Forcément en tant qu'athlète on espère tous vivre les jeux chez soi et évidemment essayer d'être le plus performant possible.

La légende de votre sport Johannes Klaebo a dit que vous seriez l'homme à battre, une sacrée reconnaissance… Qu'a-t-il de plus techniquement ou tactiquement pour écraser son sport et que devez-vous faire pour le battre ?

C'est le skieur ultime, il est complet du sprint ou il a des qualités naturelles à la distance qu'il a beaucoup travaillées. Il a fait le grand chelem aux Championnats du monde en 2025 chez lui ! Il le refait aux Jeux, mais l'écart se resserre. Terminer à 4 secondes de lui, ça me motive encore plus. Je pense que dans la préparation, on n'a pas la même approche et que j'ai encore de nombreux paliers à franchir. Il est surement proche de son prime. On verra comment se déroulent les prochaines saisons, mais je crois en ce que je fais, en ma prépa, et les résultats desJeux me l'ont confirmé.

Un dernier mot, une personne à remercier en particulier ?

Une personne non car c'est un projet, une réussite qui s'est construite avec beaucoup de monde : en premier lieu mes proches et mes parents qui m'ont soutenu, qui m'ont fait grandir dans un environnement sportif. Le staff (coachs, sport scientistes, techniciens, kinés), ils sont là toute l'année pour nous, on est dans les meilleures conditions possibles pour performer. Les gars du groupe avec qui on se tire vers le haut constamment. Mes partenaires (La Police Nationale, la FDJ UNITED, Villard de Lans et le Massif du Vercors) qui croient en mon projet et m'aident à devenir un meilleur athlète en me permettant d'avoir un quotidien plus serein.

Je pense que d'avoir toutes ces personnes derrière soi, lorsqu'on se prépare dur, et lorsque l'on se présente sur la ligne de départ, permet aussi de se dépasser, d'avoir un supplément d'âme car tu ne skies pas tout seul et c'est quelque chose qui me motive, qui est une source d'énergie.