Jeux paralympiques 2026 : Aurélie Richard en bronze sur le slalom, sa 4e médaille.. épreuves et résultats

Sixième jour des Jeux paralympiques ce jeudi 11 mars avec une nouvelle médaille qui est tombée pour Aurélie Richard.

Sommaire Le programme

Le tableau des médailles Les Jeux paralympiques 2026 ont officiellement débuté ce vendredi 6 mars. Depuis le début de ces Jeux, la France a pour le moment remporté 10 médailles, avec trois médailles d'or pour notre porte drapeau française, Cécile Hernandez; Karl Tabouret et Arthur Bauchet. Un bilan positif pour le moment du côté de nos Français malgré plusieurs chutes et erreurs jusqu'ici. La délégation française est arrivée dans ces Jeux paralympiques avec de grosses ambitions. Malgré le faible contingent, 15 athlètes dont 2 guides, la France espère atteindre un top 5 au tableau des médailles. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux mêmes puisque 43% des athlètes français présents ont déjà obtenu une médaille aux Jeux paralympiques. La promesse du comité national olympique est que 100% des para athlètes sont médaillables. Le programme du jeudi 12 mars aux Jeux paralympiques Para ski alpin

9h : slalom géant femmes – 1re manche (VI), puis (debout), puis (assis), avec la Française Aurélie Richard en catégorie debout.

12h30 : slalom géant femmes – 2e manche (VI), puis (debout), puis (assis), avec la Française Aurélie Richard en catégorie debout.

Curling-fauteuil

13h35 : équipes mixtes / Canada – République de Corée

Chine – Suède

Norvège – États-Unis d’Amérique

Italie – Lettonie

18h35 : équipes mixtes / Chine – Slovaquie

Norvège – Grande-Bretagne

République de Corée – Italie

Canada – États-Unis d’Amérique

Para hockey sur glace

14h35 : match de classement (places 5 à 8) / Slovaquie - Allemagne

19h05 : match de classement (places 5 à 8) / Italie - Japon

Derniers résultats

13:30 - Le bronze pour Aurélie Richard Nouvelle médaille donc pour la délégation française avec le bronze pour Aurélie Richard derrière Voronchikjina la Russe et la Suèdoise Aarsjoe qui a encore tout écrasé sur la discipline. 13:27 - Médaille assurée pour Aurélie Richard La Française empoche sa 4e médaille de ces Jeux paralympiques avec 69 centièmes d'avance, ce sera donc à minima une médaille de bronze sur le slalom géant. 12:55 - Aigner championne paralympique en slalom Dans la catégorie des déficients visuels, l'Autrichienne Aigner prend la médaille d'or à l'issue de la seconde manche devant l'Italienne Mazzel avec plus de trois secondes d'avance. 09:48 - Aurélie Richard 3e provisoire La Française Aurélie Richard termine à la 3e place de la première manche du slalom géant et jouera donc une nouvelle fois la médaille, elle est à 6 dixièmes du bronze... 09:35 - Aurélie Richard a terminé son slalom géant Dans la catégorie debout, Aurélie Richard a pris le deuxième temps provisoire derrière l'intouchable suédoise Aarsjoe qui met déjà plus de 2 secondes à la Française. C'est dur quand même. 09:00 - Une Française en lice ce jeudi Sur le slalom géant en catégorie debout, la Française Aurélie Richard est a seule engagée pour la délégation ce jeudi 12 mars. Elle espère remporter une 4e médaille et peut être autre chose que de l'argent...

Les Jeux paralympiques 2026 se déroulent à Milan Cortina en Italie du 6, date de la cérémonie d'ouverture dans les arènes de Vérone, au 22 mars, date de la cérémonie de clôture. La quinzaine sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de France Télévisions avec une couverture toute la journée sur France 2 et France 3 ainsi qu'un magazine en fin de journée pour revenir sur les temps forts du jour.