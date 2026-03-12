Jeux paralympiques 2026 : Aurélie Richard rêve d'une 4e médaille sur le slalom.. épreuves et résultats
Sixième jour des Jeux paralympiques avec de nouvelles médailles attendues pour la délégation française.
Les Jeux paralympiques 2026 ont officiellement débuté ce vendredi 6 mars. Depuis le début de ces Jeux, la France a pour le moment remporté 9 médailles, avec trois médailles d'or pour notre porte drapeau française, Cécile Hernandez; Karl Tabouret et Arthur Bauchet. Un bilan positif pour le moment du côté de nos Français malgré plusieurs chutes et erreurs jusqu'ici.
La délégation française est arrivée dans ces Jeux paralympiques avec de grosses ambitions. Malgré le faible contingent, 15 athlètes dont 2 guides, la France espère atteindre un top 5 au tableau des médailles. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux mêmes puisque 43% des athlètes français présents ont déjà obtenu une médaille aux Jeux paralympiques. La promesse du comité national olympique est que 100% des para athlètes sont médaillables.
Le programme du mercredi 11 mars aux Jeux paralympiques
- Para ski alpin
- 9h : slalom géant femmes – 1re manche (VI), puis (debout), puis (assis), avec la Française Aurélie Richard en catégorie debout.
- 12h30 : slalom géant femmes – 2e manche (VI), puis (debout), puis (assis), avec la Française Aurélie Richard en catégorie debout.
- Curling-fauteuil
- 13h35 : équipes mixtes / Canada – République de Corée
- Chine – Suède
- Norvège – États-Unis d’Amérique
- Italie – Lettonie
- 18h35 : équipes mixtes / Chine – Slovaquie
- Norvège – Grande-Bretagne
- République de Corée – Italie
- Canada – États-Unis d’Amérique
- Para hockey sur glace
- 14h35 : match de classement (places 5 à 8) / Slovaquie - Allemagne
- 19h05 : match de classement (places 5 à 8) / Italie - Japon
09:48 - Aurélie Richard 3e provisoire
La Française Aurélie Richard termine à la 3e place de la première manche du slalom géant et jouera donc une nouvelle fois la médaille, elle est à 6 dixièmes du bronze...
09:35 - Aurélie Richard a terminé son slalom géant
Dans la catégorie debout, Aurélie Richard a pris le deuxième temps provisoire derrière l'intouchable suédoise Aarsjoe qui met déjà plus de 2 secondes à la Française. C'est dur quand même.
Les Jeux paralympiques 2026 se déroulent à Milan Cortina en Italie du 6, date de la cérémonie d'ouverture dans les arènes de Vérone, au 22 mars, date de la cérémonie de clôture. La quinzaine sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de France Télévisions avec une couverture toute la journée sur France 2 et France 3 ainsi qu'un magazine en fin de journée pour revenir sur les temps forts du jour.