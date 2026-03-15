Jeux paralympiques 2026 : Bauchet rêve encore d'or en slalom, para ski de fond... épreuves et résultats
Dernière journée aux Jeux paralympiques avec les dernières chances de médailles pour les Bleus.
Les Jeux paralympiques 2026 sont dans la dernière ligne droite. Depuis le début de ces Jeux, la France a pour le moment remporté 11 médailles, avec quatre médailles d'or pour notre porte drapeau française, Cécile Hernandez; Karl Tabouret et Arthur Bauchet à deux reprises. Un bilan positif pour le moment du côté de nos Français malgré plusieurs chutes et erreurs qui coutent quelques médailles d'or.
La délégation française est arrivée dans ces Jeux paralympiques avec de grosses ambitions. Malgré le faible contingent, 15 athlètes dont 2 guides, la France espère atteindre un top 5 au tableau des médailles. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux mêmes puisque 43% des athlètes français présents ont déjà obtenu une médaille aux Jeux paralympiques. La promesse du comité national olympique est que 100% des para athlètes sont médaillables.
Le programme du dimanche 15 mars aux Jeux paralympiques
- 9h00 | Para ski alpin : Slalom hommes - 1re manche (VI / debout / assis)
- 9h00 | Para ski de fond – 20 km femmes (assis)
- 9h15 | Para ski de fond – 20 km hommes (assis)
- 10h20 | Para ski de fond – 20 km libre femmes (debout)
- 10h30 | Para ski de fond – 20 km libre hommes (debout)
- 11h45 | Para ski de fond – 20 km libre femmes (VI)
- 11h55 | Para ski de fond – 20 km libre hommes (VI)
- 12h00 | Para ski alpin : Slalom hommes - 2e manche (VI / debout / assis)
- 12h05 | Para hockey sur glace : Match pour la médaille de bronze (République populaire de Chine - Tchéquie)
- 16h05 | Para hockey sur glace : Finale (États-Unis d'Amérique - Canada)
Les Jeux paralympiques 2026 se déroulent à Milan Cortina en Italie du 6, date de la cérémonie d'ouverture dans les arènes de Vérone, au 22 mars, date de la cérémonie de clôture. La quinzaine sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de France Télévisions avec une couverture toute la journée sur France 2 et France 3 ainsi qu'un magazine en fin de journée pour revenir sur les temps forts du jour.