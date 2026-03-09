Jeux paralympiques 2026 : deux médailles avec Aurélie Richard et Jules Segers en argent et bronze sur le Super G... Epreuves et résultats

Troisième journée des Jeux paralympiques ce lundi 9 mars avec une nouvelle médaille d'argent pour Aurélie Richard et le bronze pour Jules Segers alors qu'Arthur Bauchet, favori pour l'or, a malheureusement chuté.

Sommaire Le programme

Le tableau des médailles Les Jeux paralympiques 2026 ont officiellement débuté ce vendredi 6 mars avec la grande cérémonie d'ouverture, marquée par les polémiques avec la présence de la Russie. Depuis le début de ces Jeux, la France a pour le moment remporté 5 médailles dont une seule en or pour notre porte drapeau française, Cécile Hernandez. Un bilan poussif pour le moment du côté de nos Français avec plusieurs chutes et erreurs jusqu'ici. La délégation française arrive dans ces Jeux paralympiques avec de grosses ambitions. Malgré le faible contingent, 15 athlètes dont 2 guides, la France espère atteindre un top 5 au tableau des médailles. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux mêmes puisque 43% des athlètes français présents ont déjà obtenu une médaille aux Jeux paralympiques. La promesse du comité national olympique est que 100% des para athlètes sont médaillables. Le programme du lundi 9 mars aux Jeux paralympiques Para-ski alpin

9 h 30 : Super-G femmes déficience visuel, 10 h 50 : Super-G hommes déficience visuel, puis Super-G femmes et hommes assis et debout.

Curling sur chaise

9 h 35 : équipes mixtes, Suède - États-Unis, 9 h 35 : équipes mixtes, Canada - Lettonie, 9 h 35 : équipes mixtes, Slovaquie - Italie, 9 h 35 : équipes mixtes, Corée du Sud - Grande-Bretagne, 14 h 35 : double mixte, Lettonie - Japon, 14 h 35 : double mixte, Italie - Grande-Bretagne, 14 h 35 : double mixte, Corée du Sud - Estonie, 18 h 35 : équipes mixtes, Corée du Sud - Slovaquie, 18 h 35 : équipes mixtes, Grande-Bretagne - Suède, 18 h 35 : équipes mixtes, États-Unis - Lettonie, 18 h 35 : équipes mixtes, Norvège - Chine.

Para-hockey

10 h 05 : Chine - Italie, groupe A, 13 h 35 : République tchèque - Slovaquie, groupe B, 17 h 05 : Allemagne - États-Unis, groupe A, 20 h 35 : Japon - Canada, groupe B

Derniers résultats

12:05 - La chute de Lou Braz-Dagand Ah c'est dur pour notre para athlète Lou Braz-Dagand qui chute dès le début du parcours et qui ne terminera donc pas ce Super G des Jeux paralympiques. 11:40 - Le bronze pour Jules Segers Alors qu'on attendait Arthur Bauchet, c'est finalement Jules Segers qui signe la belle médaille sur ce Super G pour ses touts premiers Jeux paralympiques avec le bronze. 11:21 - La chute de Bauchet en vidéo Retrouvez en vidéo la malheureuse chute d'Arthur Bauchet dans ce Super G des Jeux paralympiques. 10:54 - La chute pour Bauchet ! Oh c'est terrible pour Arthur Bauchet qui chute sur le parcours du Super G alors qu'il était l'un des favoris de la course. Immense désillusion pour le para athlète et pour les Français présents sur la ligne d'arrivée... Il va falloir rebondir sur les épreuves techniques maintenant. 10:36 - Une Espagnole sacrée en fauteuil, Aigner pour les déficients visuels Audrey Pascual Seco a pris la médaille d'or lors du Super G féminin dans la catégorie des fauteuils de ces Jeux paralympiques. Elle devance la Japonaise Muraoka et la Chinoise Liu. Dans la catégorie des déficients visuels, pas de médaille pour Deleplace. C'est l'Autrichien Aigner qui a été sacré devant Bertagnolli et le Canadien Ericsson 10:26 - Pas de médaille pour Deleplace Malheureusement on l'avait un peu prévu, Hyacinthe ne sera pas sur le podium du Super G, beaucoup trop loin alors qu'il ouvrait la piste dans cette course. Des Jeux paralympiques difficiles pour le moment. 10:18 - La course moyenne de Deleplace Deuxième course de la journée pour nos Français avec le Super G pour les déficients visuels avec Hyacinthe Deleplace. Après sa chute lors de la descente, le Français espère monter sur la boite mais ca va être difficile, il concède déjà quasiment 4 secondes sur le second concurrent... 09:42 - Seconde médaille pour Aurélie Richard ! La Française Aurélie Richard prend une nouvelle médaille dans ces Jeux paralympiques. Après la médaille d'argent sur la descente ce samedi, c'est de nouveau l'argent pour notre Française sur le Super G de ces Jeux paralympiques qui a vu le sacre d'une Russe, Voronchikhina, qui a écrasé la concurrence. Légère déception tout de même de ne pas voir la Française sur la plus haute marche. 09:30 - Les Français engagés La journée du lundi 9 mars devrait sourire aux para athlètes français en ski alpin avec notamment Arthur Bauchet très attendu. Le programme des Bleus 9h50 : Super-G en position debout femmes, avec la Française Aurélie Richard

10h50 : Super-G avec déficience visuelle hommes, avec le Français Hyacinthe Deleplace et sa guide Perrine Clair

11h15 : Super-G en position debout hommes, avec les Français Arthur Bauchet, Oscar Burnham, Jules Segers et Jordan Broisin

11h55 : Super-G en position assise hommes, avec le Français Lou Braz-Dagand

Les Jeux paralympiques 2026 se déroulent à Milan Cortina en Italie du 6, date de la cérémonie d'ouverture dans les arènes de Vérone, au 22 mars, date de la cérémonie de clôture. La quinzaine sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de France Télévisions avec une couverture toute la journée sur France 2 et France 3 ainsi qu'un magazine en fin de journée pour revenir sur les temps forts du jour.