Jeux paralympiques 2026 : Karl Tabouret seul espoir de médaille en para ski de fond.. épreuves et résultats
Cinquième jour des Jeux paralympiques avec un seul français qui peut prétendre à la médaille, Karl Tabouret.
Les Jeux paralympiques 2026 ont officiellement débuté ce vendredi 6 mars. Depuis le début de ces Jeux, la France a pour le moment remporté 8 médailles, avec deux médailles d'or pour notre porte drapeau française, Cécile Hernandez et Arthur Bauchet. Un bilan poussif pour le moment du côté de nos Français avec plusieurs chutes et erreurs jusqu'ici.
La délégation française est arrivée dans ces Jeux paralympiques avec de grosses ambitions. Malgré le faible contingent, 15 athlètes dont 2 guides, la France espère atteindre un top 5 au tableau des médailles. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux mêmes puisque 43% des athlètes français présents ont déjà obtenu une médaille aux Jeux paralympiques. La promesse du comité national olympique est que 100% des para athlètes sont médaillables.
Le programme du mercredi 11 mars aux Jeux paralympiques
- 9h05 | Curling fauteuil - Équipes mixtes : Lettonie - Norvège
- 9h05 | Curling fauteuil - Équipes mixtes : États-Unis d'Amérique - République de Corée
- 9h05 | Curling fauteuil - Équipes mixtes : Suède - Slovaquie
- 9h05 | Curling fauteuil - Équipes mixtes : Grande-Bretagne - République populaire de Chine
- À partir de 9h45 | Para ski de fond - 10 km
- 14h35 | Curling fauteuil - Doubles mixtes : Finale
- 14h35 | Curling fauteuil - Doubles mixtes : Match pour la médaille de bronze
- 20h05 | Curling fauteuil - Équipes mixtes : Italie - Suède
- 20h05 | Curling fauteuil - Équipes mixtes : Slovaquie - Canada
- 20h05 | Curling fauteuil - Équipes mixtes : Lettonie - Grande-Bretagne
10:29 - Le para ski de fond 10km fauteuil
Pas de concurrente française dans cette épreuve du 10km en para ski de fond assez impressionnante. C'est l'Américaine Oksana Masters qui a été sacrée devant la Coréenne Kim Yun-ji.
Les Jeux paralympiques 2026 se déroulent à Milan Cortina en Italie du 6, date de la cérémonie d'ouverture dans les arènes de Vérone, au 22 mars, date de la cérémonie de clôture. La quinzaine sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de France Télévisions avec une couverture toute la journée sur France 2 et France 3 ainsi qu'un magazine en fin de journée pour revenir sur les temps forts du jour.