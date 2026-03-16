Jeux paralympiques 2026 : le bilan plus que poussif de la délégation française

Les Jeux paralympiques se sont terminés dimanche 15 mars avec un bilan poussif pour les Bleus.

Les Jeux paralympiques 2026 se sont terminés dimanche 15 mars et la France a loupé son objectif en ne remportant que 12 médailles, même bilan qu'à Pékin, mais avec quatre médailles d'or pour notre porte drapeau française, Cécile Hernandez; Karl Tabouret et Arthur Bauchet à deux reprises, les Bleus sont très éloignés de leur objectif de top 5 et même top 4. On n'atteindra pas l'ambition qui était la nôtre", a souligné Marie-Amélie Le Fur, la présidente du CPSF, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue avant les dernières épreuves de l'ultime journée, dimanche. "Il n'y a pas de déception mais de la frustration, sur le papier cette équipe était annoncée performante et elle l'a été mais il y a plusieurs éléments. On n'avait peut-être pas assez anticipé le niveau des autres athlètes, il y a aussi quelques contre-performances, et la question de la densité de l'équipe."

La délégation française était arrivée dans ces Jeux paralympiques avec de grosses ambitions. Malgré le faible contingent, 15 athlètes dont 2 guides, la France espérait atteindre un top 5 au tableau des médailles. Les chiffres parlaient d'ailleurs d'eux mêmes puisque 43% des athlètes français présents avaient déjà obtenus une médaille aux Jeux paralympiques.

Les satisfactions françaises dans ces Jeux paralympiques

Cécile Hernandez, première médaillée d'or sur ces Jeux paralympiques en snowboardcross, est l'une des rares à avoir conservé son titre. Quadruples médaillés à Milan Cortina, Arthur Bauchet (3 en or, 1 en argent) et Aurélie Richard (3 en argent, 1 en bronze) auront décroché à eux huit des 12 médailles tricolores et sont clairement les belles satisfactions de la délégation française lors de ces Jeux paralympiques.

Les trois fondeurs tricolores ont également contribué à l'effort collectif avec une médaille chacun avec l'or pour Karl Tabouret en 10 km style classique, le bronze pour Benjamin Daviet en sprint classique et le bronze également pour Anthony Chalençon en 20 km libre. Au total, l'équipe de France totalise donc quatre médailles d'or, quatre d'argent et quatre de bronze. Avec les futurs Jeux paralympiques à la maison, l'écart avec les autres nations vont devoir être comblés.