Jeux paralympiques 2026 : le slalom en para ski alpin, para biathlon... épreuves et résultats
Avant dernière journée aux Jeux paralympiques avec des chances de médailles encore pour les Bleus.
Les Jeux paralympiques 2026 sont dans la dernière ligne droite. Depuis le début de ces Jeux, la France a pour le moment remporté 11 médailles, avec quatre médailles d'or pour notre porte drapeau française, Cécile Hernandez; Karl Tabouret et Arthur Bauchet à deux reprises. Un bilan positif pour le moment du côté de nos Français malgré plusieurs chutes et erreurs qui coutent quelques médailles d'or.
La délégation française est arrivée dans ces Jeux paralympiques avec de grosses ambitions. Malgré le faible contingent, 15 athlètes dont 2 guides, la France espère atteindre un top 5 au tableau des médailles. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux mêmes puisque 43% des athlètes français présents ont déjà obtenu une médaille aux Jeux paralympiques. La promesse du comité national olympique est que 100% des para athlètes sont médaillables.
Le programme du samedi 14 mars aux Jeux paralympiques
- Para ski-alpin
- 9h : slalom malvoyants femmes, manche 1 de la finale
- 9h20 : slalom debout femmes, manche 1 de la finale, avec la Française Aurélie Richard
- 9h50 : slalom assis femmes, manche 1 de la finale
- 13h : slalom malvoyants femmes, manche 2 de la finale
- 13h15 : slalom debout femmes, manche 2 de la finale, avec la Française Aurélie Richard
- 13h45 : slalom assis femmes, manche 2 de la finale
- Para ski de fond
- 10h : relais mixte 4x2,5 km, finale
- 11h15 : relais ouvert 4x2,5 km, finale, avec les Français Anthony Chalençon (guide : Florian Michelon), Benjamin Daviet, Karl Tabouret
- Curling fauteuil
- 15h05 : tournoi mixte - finale
- Chine - Canada
- Para hockey sur glace
- 12h05 : tournoi mixte, match pour la 7e place
- Slovaquie-Japon
- 16h05 : tournoi mixte, match pour la 5e place
- Italie-Allemagne
10:05 - Aurélie Richard 5e
La première manche du slalom s'est terminée avec le 5e temps pour la Française Aurélie Richard, rappelons qu'il ne s'agit pas de sa spécialité.
Les Jeux paralympiques 2026 se déroulent à Milan Cortina en Italie du 6, date de la cérémonie d'ouverture dans les arènes de Vérone, au 22 mars, date de la cérémonie de clôture. La quinzaine sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de France Télévisions avec une couverture toute la journée sur France 2 et France 3 ainsi qu'un magazine en fin de journée pour revenir sur les temps forts du jour.