Jeux paralympiques 2026 : para-biathlon, para-ski alpin, para-snowboard... Epreuves et résultats du 7 mars
Coup d'envoi des épreuves des Jeux paralympiques ce samedi 7 mars avec les premières médailles distribuées. Aurélie Richard a ouvert le bal des médailles françaises en décrochant l'argent sur la descente féminine debout.
Les Jeux paralympiques 2026 ont officiellement débuté ce vendredi 6 mars avec la grande cérémonie d'ouverture, marquée par les polémiques avec la présence de la Russie. Ce samedi 7 mars, il est déjà l'heure de remettre les premières médailles aux para athlètes à travers plusieurs épreuves qui vont animer la journée. On suivra du curling fauteuil toute la journée, du hockey, du ski alpin, mais également du para biathlon...
La délégation française arrive dans ces Jeux paralympiques avec de grosses ambitions. Malgré le faible contingent, 15 athlètes dont 2 guides, la France espère atteindre un top 5 au tableau des médailles. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux mêmes puisque 43% des athlètes français présents ont déjà obtenu une médaille aux Jeux paralympiques. La promesse du comité national olympique est que 100% des para athlètes sont médaillables.
Le programme du samedi 7 mars aux Jeux paralympiques
- Para ski alpin
- 9h30 : descente féminine
- 10h50 : descente masculine
- Curling fauteuil
- 9h35 : équipes mixtes, Grande-Bretagne - Slovaquie
- 9h35 : équipes mixtes, États-Unis - Chine
- 9h35 : équipes mixtes, Norvège - Suède
- 14h35 : double mixte, Corée du Sud - États-Unis
- 14h35 : double mixte, Chine - Estonie
- 14h35 : double mixte, Italie - Lettonie
- 14h35 : double mixte, Japon - Grande-Bretagne
- 18h35 : équipes mixtes, Italie - Canada
- 18h35 : équipes mixtes, États-Unis - Grande-Breatgne
- 18h35 : équipes mixtes, Suède - Corée du Sud
- 18h35 : équipes mixtes, Lettonie - Slovaquie
- Para biathlon
- 10h : sprint femmes assis
- 10h35 : sprint hommes assis
- 12h : sprint femmes debout
- 13h15 : sprint femmes déficience visuelle
- 13h50 : sprint hommes déficience visuelle
- Para hockey sur glace
- 10h05 : République-Tchèque - Japon, groupe B
- 13h35 : Chine - Allemagne, groupe A
- 17h05 : États-Unis - Italie, groupe A
- 20h35 : Canada - Slovaquie, groupe B
- Para snowboard
- 11h : femmes, SBX SB-LL2
- 11h21 : hommes, snowboard cross SB-UL
- 11h42 : hommes, snowboard cross SB-LL1
- 12h03 : hommes, snowboard cross SB-LL2
10:30 - Aurélie Richard en argent sur la descente femme, première médaille pour la France
Aurélie Richard a décroché la médaille d'argent sur la descente féminine en position debout, ce samedi 7 mars, juste derrière la triple médaillée paralympique à Pékin, Ebba Aarsjoe. La benjamine française ouvre ainsi le tableau des médailles de la France. Pour la descente féminine IV et la descente en position assise, c'est l'Autrichienne Veronika Aigner et l'Allemande Anna-Lena Forster qui ont décroché l'or. Aucune Française ne participait à ces épreuves.
#MilanoCortina2026｜???????????? Aurélie Richard débloque déjà le compteur des Bleus en décrochant la médaille d'argent sur la descente ????— francetvsport (@francetvsport) March 7, 2026
???? Suivez les Jeux en direct : https://t.co/MK6BtCQohq pic.twitter.com/b07bx50OWd
Les Jeux paralympiques 2026 se déroulent à Milan Cortina en Italie du 6, date de la cérémonie d'ouverture dans les arènes de Vérone, au 22 mars, date de la cérémonie de clôture. La quinzaine sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de France Télévisions avec une couverture toute la journée sur France 2 et France 3 ainsi qu'un magazine en fin de journée pour revenir sur les temps forts du jour.