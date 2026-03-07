Jeux paralympiques 2026 : para-biathlon, para-ski alpin, para-snowboard... Epreuves et résultats du 7 mars

Coup d'envoi des épreuves des Jeux paralympiques ce samedi 7 mars avec les premières médailles distribuées. Aurélie Richard a ouvert le bal des médailles françaises en décrochant l'argent sur la descente féminine debout.

Le tableau des médailles Les Jeux paralympiques 2026 ont officiellement débuté ce vendredi 6 mars avec la grande cérémonie d'ouverture, marquée par les polémiques avec la présence de la Russie. Ce samedi 7 mars, il est déjà l'heure de remettre les premières médailles aux para athlètes à travers plusieurs épreuves qui vont animer la journée. On suivra du curling fauteuil toute la journée, du hockey, du ski alpin, mais également du para biathlon... La délégation française arrive dans ces Jeux paralympiques avec de grosses ambitions. Malgré le faible contingent, 15 athlètes dont 2 guides, la France espère atteindre un top 5 au tableau des médailles. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux mêmes puisque 43% des athlètes français présents ont déjà obtenu une médaille aux Jeux paralympiques. La promesse du comité national olympique est que 100% des para athlètes sont médaillables. Le programme du samedi 7 mars aux Jeux paralympiques Para ski alpin

9h30 : descente féminine

10h50 : descente masculine

Curling fauteuil

9h35 : équipes mixtes, Grande-Bretagne - Slovaquie

9h35 : équipes mixtes, États-Unis - Chine

9h35 : équipes mixtes, Norvège - Suède

14h35 : double mixte, Corée du Sud - États-Unis

14h35 : double mixte, Chine - Estonie

14h35 : double mixte, Italie - Lettonie

14h35 : double mixte, Japon - Grande-Bretagne

18h35 : équipes mixtes, Italie - Canada

18h35 : équipes mixtes, États-Unis - Grande-Breatgne

18h35 : équipes mixtes, Suède - Corée du Sud

18h35 : équipes mixtes, Lettonie - Slovaquie

Para biathlon

10h : sprint femmes assis

10h35 : sprint hommes assis

12h : sprint femmes debout

13h15 : sprint femmes déficience visuelle

13h50 : sprint hommes déficience visuelle

Para hockey sur glace

10h05 : République-Tchèque - Japon, groupe B

13h35 : Chine - Allemagne, groupe A

17h05 : États-Unis - Italie, groupe A

20h35 : Canada - Slovaquie, groupe B

Para snowboard

11h : femmes, SBX SB-LL2

11h21 : hommes, snowboard cross SB-UL

11h42 : hommes, snowboard cross SB-LL1

12h03 : hommes, snowboard cross SB-LL2

10:30 - Aurélie Richard en argent sur la descente femme, première médaille pour la France Aurélie Richard a décroché la médaille d'argent sur la descente féminine en position debout, ce samedi 7 mars, juste derrière la triple médaillée paralympique à Pékin, Ebba Aarsjoe. La benjamine française ouvre ainsi le tableau des médailles de la France. Pour la descente féminine IV et la descente en position assise, c'est l'Autrichienne Veronika Aigner et l'Allemande Anna-Lena Forster qui ont décroché l'or. Aucune Française ne participait à ces épreuves.

9 h 35 : équipes mixtes, Corée du Sud - Letonnie

9 h 35 : équipes mixtes, États-Unis -Chine

9 h 35 : équipes mixtes, Norvège - Suède

14 h 35 : double mixte, Corée du Sud-États-Unis

14 h 35 : double mixte, Chine - Estonie

14 h 35 : double mixte, Italie - Lettonie

14 h 35 : double mixte, Japon - Grande-Bretagne

18 h 35 : équipes mixtes, États-Unis - Grande-Bretagne

18 h 35 : équipes mixtes, Lettonie - Slovaquie

18 h 30 : équipes mixtes, Italie - Canada

Para-biathlon

10 h : sprint femmes assis

10 h 35 : sprint hommes assis

12 h : sprint femmes debout

13 h 15 : sprint femmes déficience visuelle

13 h 50 : sprint hommes déficience visuelle

Para-hockey

10 h 05 : République tchèque - Japon, groupe B

13 h 35 : Chine - Allemagne, groupe A

17 h 05 : États-Unis - Italie, groupe A

20 h 35 : Canada - Slovaquie, groupe B

Para-ski alpin

9 h 30 : descente femmes

10 h 50 : descente hommes

Para-snowboard cross

11 h : femmes SB-LL2

11 h 21 : hommes

Les Jeux paralympiques 2026 se déroulent à Milan Cortina en Italie du 6, date de la cérémonie d'ouverture dans les arènes de Vérone, au 22 mars, date de la cérémonie de clôture. La quinzaine sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de France Télévisions avec une couverture toute la journée sur France 2 et France 3 ainsi qu'un magazine en fin de journée pour revenir sur les temps forts du jour.