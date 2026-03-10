Jeux paralympiques 2026 : para ski alpin, para ski de fond... De l'or attendu, épreuves et résultats

Quatrième jour des Jeux paralympiques ce mardi 10 mars avec plusieurs médailles attendues pour la France.

Les Jeux paralympiques 2026 ont officiellement débuté ce vendredi 6 mars avec la grande cérémonie d'ouverture, marquée par les polémiques avec la présence de la Russie. Depuis le début de ces Jeux, la France a pour le moment remporté 5 médailles dont une seule en or pour notre porte drapeau française, Cécile Hernandez. Un bilan poussif pour le moment du côté de nos Français avec plusieurs chutes et erreurs jusqu'ici.

La délégation française arrive dans ces Jeux paralympiques avec de grosses ambitions. Malgré le faible contingent, 15 athlètes dont 2 guides, la France espère atteindre un top 5 au tableau des médailles. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux mêmes puisque 43% des athlètes français présents ont déjà obtenu une médaille aux Jeux paralympiques. La promesse du comité national olympique est que 100% des para athlètes sont médaillables.

Le programme du mardi 10 mars aux Jeux paralympiques