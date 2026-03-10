Jeux paralympiques 2026 : para ski alpin, para ski de fond... De l'or attendu, épreuves et résultats
Quatrième jour des Jeux paralympiques ce mardi 10 mars avec plusieurs médailles attendues pour la France.
Les Jeux paralympiques 2026 ont officiellement débuté ce vendredi 6 mars avec la grande cérémonie d'ouverture, marquée par les polémiques avec la présence de la Russie. Depuis le début de ces Jeux, la France a pour le moment remporté 5 médailles dont une seule en or pour notre porte drapeau française, Cécile Hernandez. Un bilan poussif pour le moment du côté de nos Français avec plusieurs chutes et erreurs jusqu'ici.
La délégation française arrive dans ces Jeux paralympiques avec de grosses ambitions. Malgré le faible contingent, 15 athlètes dont 2 guides, la France espère atteindre un top 5 au tableau des médailles. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux mêmes puisque 43% des athlètes français présents ont déjà obtenu une médaille aux Jeux paralympiques. La promesse du comité national olympique est que 100% des para athlètes sont médaillables.
Le programme du mardi 10 mars aux Jeux paralympiques
- Curling sur chaise
- 9 h 35 : équipes mixtes, Chine - Canada
- 9 h 35 : équipes mixtes, Corée du Sud - Norvège
- 9 h 35 : équipes mixtes, Grande-Bretagne - Italie
- 14 h 35 : double mixte, demi-finales
- 18 h 35 : équipes mixtes, Lettonie - Chine
- 18 h 35 : équipes mixtes, Italie - Norvège
- 18 h 35 : équipes mixtes, Suède - Canada
- 18 h 35 : équipes mixtes, Slovaquie - États-Unis
- Para-hockey
- 10 h 05 : Italie - Allemagne, groupe A
- 13 h 35 : États-Unis - Chine, groupe A
- 17 h 05 : Canada - République tchèque, groupe B
- 20 h 35 : Slovaquie - Japon, groupe B
- Para-ski alpin
- 9 h : Super- combiné femmes, run 1
- 10 h 10 : Super-combiné hommes, run 1
- 13 h : Super-combiné femmes, run 2
- 13 h 50 : Super-combiné hommes, run 2
- Para-ski de fond
- à partir de 9 h 45 : sprint classique femmes
- à partir de 10 h 35 : ski classique hommes
10:30 - Bugaev met une claque à tout le monde
Le Russe vient de mettre une claque au chrono en signant le meilleur temps avec 1,25 seconde d'avance. Mais c'est surtout désormais deux secondes d'avance sur Arthur Bauchet qui risque de ne toujours pas avoir de médaille d'or. Il visait 5 médailles d'or sur 5 courses, cela pourrait être déjà un 0/3 dans quelques heures.
10:15 - Romain Cuche est tombé
L'un des grands favoris, celui qui a remporté deux médailles d'or depuis le début des Jeux paralympiques, est tombé et est même touché à la jambe. Notons que l'Autrichien Grochar a repris la première place assez largement avec plus de 8 dixièmes d'avance. Mauvaise nouvelle, il est très bon sur le slalom...
10:09 - Les Français 1,2,3 sur le debout
Burnham, Bauchet et Segers sont pour le moment aux trois premières positions de la catégorie debout après la descente et avant le slalom de l'après midi.
10:02 - La réaction d'Aurélie Richard
"J'ai pas réussi à faire mon meilleur ski, mais ça me place 2e. Le slalom n'est pas ma discipline favorite, mais je vais tout donner et je compte bien aller chercher cette médaille" a expliqué la Française au micro de FranceTV il y a quelques minutes.
09:57 - Deleplace 5e
Hyacinte Deleplace termine à la 5e place de cette descente du combiné pour les mal voyants. Il est assez loin de la première place et du podium à plus de trois secondes. Ca va être difficile de prendre une médaille sur le slalom même si tout est possible.
09:40 - La descente d'Aurélie Richard
Retrouvez les images de la jeune française sur la descente de ce combiné des Jeux paralympiques. Elle va donc aborder le slalom toute à l'heure dans de bonnes conditions à la deuxième place.
❄️ #MilanoCortina2026 | ???? Aurélie Richard prend le deuxième temps provisoire du super-g de l'épreuve du super combiné !— francetvsport (@francetvsport) March 10, 2026
???? Malgré deux secondes de retard sur la leader, la Française garde son légendaire sourire !
???? Suivez l'émission en direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/CDL4T1P3Wt
09:21 - Aurélie Richard 2e provisoire
Sur la descente du combiné, notre double médaille d'argent a réalisé le deuxième temps sur la descente, assez loin de la Suédoise Arsjo (un peu plus de deux secondes). La médaille d'or s'annonce difficile mais l'argent sera une nouvelle fois tout à fait jouable.
09:12 - Des médailles attendues, le programme des Français
Bienvenue à vous tous pour suivre la quatrième journée des Jeux paralympiques. De nouvelles médailles sont attendues pour la France, avec, on l'espère de l'or. Arthur Bauchet tentera de décrocher le titre sur cette épreuve après sa déception sur le Super G. Le porte-drapeau, Jordan Broisin, sera également de la partie pour tenter d’aller accrocher un podium tout comme Hyacinthe Deleplace et sa guide Perrine Clair. La jeune Aurélie Richard, doublement argentée depuis le début des Jeux paralympiques sera également de la partie dans ce combiné. Enfin, en para ski de fond, on suivra Benjamin Daviet, fer de lance des épreuves nordiques, mais aussi Anthony Chalençon et son guide Florian Michelon, et Karl Tabouret.
Les Jeux paralympiques 2026 se déroulent à Milan Cortina en Italie du 6, date de la cérémonie d'ouverture dans les arènes de Vérone, au 22 mars, date de la cérémonie de clôture. La quinzaine sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de France Télévisions avec une couverture toute la journée sur France 2 et France 3 ainsi qu'un magazine en fin de journée pour revenir sur les temps forts du jour.