Jeux paralympiques 2026 : para snowboard, le slalom géant hommes, une journée de folie... épreuves et résultats
Septième jour des Jeux paralympiques ce vendredi 13 mars avec des médailles qui pourraient tomber de partout.
Les Jeux paralympiques 2026 ont officiellement débuté ce vendredi 6 mars. Depuis le début de ces Jeux, la France a pour le moment remporté 10 médailles, avec trois médailles d'or pour notre porte drapeau française, Cécile Hernandez; Karl Tabouret et Arthur Bauchet. Un bilan positif pour le moment du côté de nos Français malgré plusieurs chutes et erreurs jusqu'ici.
La délégation française est arrivée dans ces Jeux paralympiques avec de grosses ambitions. Malgré le faible contingent, 15 athlètes dont 2 guides, la France espère atteindre un top 5 au tableau des médailles. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux mêmes puisque 43% des athlètes français présents ont déjà obtenu une médaille aux Jeux paralympiques. La promesse du comité national olympique est que 100% des para athlètes sont médaillables.
Le programme du vendredi 13 mars aux Jeux paralympiques
- 9h00 | Para ski alpin : Slalom géant hommes – 1re manche (VI), puis (debout), puis (assis)
- 9h00 | Para snowboard : Banked slalom – 1re manche (SB-LL2 femmes), puis (SB-UL hommes), puis (SB-LL1 hommes) puis (SB-LL2 hommes)
- 9h45 | Para biathlon : Sprint-poursuite femmes (assis) – qualifications
- 10h00 | Para biathlon : Sprint-poursuite hommes (assis) – qualifications
- 10h05 | Curling fauteuil – Équipes mixtes : Demi-finales
- 10h35 | Para biathlon : Sprint-poursuite femmes (debout) – qualifications
- 10h50 | Para biathlon : Sprint-poursuite hommes (debout) – qualifications
- 11h00 | Para snowboard : Banked slalom – 2e manche (SB-LL2 femmes), puis (SB-UL hommes), puis (SB-LL1 hommes) puis (SB-LL2 hommes)
- 11h05 | Para biathlon : Sprint-poursuite femmes (déficientes visuelles) – qualifications
- 11h20 | Para biathlon : Sprint-poursuite hommes (déficients visuels) – qualifications
- 12h30 | Para ski alpin : Slalom géant hommes – 2e manche (VI), puis (debout), puis (assis)
- 12h30 | Para biathlon : Sprint-poursuite femmes (assis) – finale
- 12h45 | Para biathlon : Sprint-poursuite hommes (assis) – finale
- 13h10 | Para biathlon : Sprint-poursuite femmes (debout) – finale
- 13h25 | Para biathlon : Sprint-poursuite hommes (debout) – finale
- 13h50 | Para biathlon : Sprint-poursuite hommes (déficients visuels) – finale
- 14h05 | Para biathlon : Sprint-poursuite femmes (déficientes visuelles) – finale
- 14h35 | Para hockey sur glace - Demi-finales : États-Unis d'Amérique - Tchéquie
- 18h35 | Curling fauteuil – Équipes mixtes : Match pour la médaille de bronze
- 19h05 | Para hockey sur glace - Demi-finales : Canada - République populaire de Chine
09:45 - Bauchet meilleur temps provisoire
Sur le slalom géant dans la catégorie debout, Arthur Bauchet est pour le moment en tête devant le Suisse Romain Cuche avec un peu moins de trois dixièmes d'avance. Ca sera compliqué pour Broisin, Brunham et Segers qui sont à plus de 4 secondes pour les deux premiers et 2,5 secondes pour Jules Segers.
09:30 - Les Français en embuscade
Après la première manche du banked slalom en para snowboard, Cécile Hernandez est donc à la 3e place à 75 centièmes de l'Américaine Delson, première et 48 centièmes de Huckaby. Pour Maxime Montaggioni, c'est une 4e place provisoire à une seconde de Luchini l'Italien qui a tout cassé sur cette manche, mais à seulement 23 centièmes de la deuxième place.
09:15 - Deleplace sort du slalom géant
Malheureusement, c'est déjà terminé pour Hyacinthe Deleplace sur cette première manche du slalom géant. Des Jeux paralympiques à oublier pour notre Français dans la catégorie des malvoyants.
09:11 - Cecile Hernandez 3e provisoire de la qualif
En para snowboard dans l'épreuve du banked dans ces Jeux paralympiques, Cécile Hernandez a pour le moment le 3e temps provisoire. La finale est prévue pour 11h.
09:00 - Un programme de folie pour les Français
Douze Français sont engagés ce vendredi dans un programme de folie. Les skieurs vont ouvrir le bal, dès 9 heures, avec le slalom géant dans la catégorie des déficients visuels et la Hyacinthe Deleplace et sa guide Perrine Clair. Dans la foulée, à 9h25, la première manche de la même épreuve dans la catégorie debout mettra aux prises Arthur Bauchet, Jules Segers, médaillé de bronze dans cette discipline lors des derniers Mondiaux en 2025, Oscar Burnham, champion paralympique de la jeunesse en 2020 dans cette épreuve, et Jordan Broisin, porte-drapeau de la délégation française. Les épreuves de Banked Slalom sont également au programme avec notre porte drapeau Cecile Hernandez. Benjamin Daviet et Karl Tabouret seront eux présents sur le biathlon.
Les Jeux paralympiques 2026 se déroulent à Milan Cortina en Italie du 6, date de la cérémonie d'ouverture dans les arènes de Vérone, au 22 mars, date de la cérémonie de clôture. La quinzaine sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de France Télévisions avec une couverture toute la journée sur France 2 et France 3 ainsi qu'un magazine en fin de journée pour revenir sur les temps forts du jour.