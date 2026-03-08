Jeux paralympiques 2026 : para snowboard, para biathlon... Epreuves et résultats du 8 mars
Deuxième jour des Jeux paralympiques ce dimanche 8 mars avec de nouvelles chances de médailles et peut être même d'or...
Les Jeux paralympiques 2026 ont officiellement débuté ce vendredi 6 mars avec la grande cérémonie d'ouverture, marquée par les polémiques avec la présence de la Russie. Après les deux premières médailles acquises ce samedi 7 mars mars aux Jeux paralympiques, la seconde journée promet pour la délégation française avec plusieurs chances de médailles d'or...
La délégation française arrive dans ces Jeux paralympiques avec de grosses ambitions. Malgré le faible contingent, 15 athlètes dont 2 guides, la France espère atteindre un top 5 au tableau des médailles. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux mêmes puisque 43% des athlètes français présents ont déjà obtenu une médaille aux Jeux paralympiques. La promesse du comité national olympique est que 100% des para athlètes sont médaillables.
Le programme du dimanche 8 mars aux Jeux paralympiques
- À partir de 11h00 : Para snowboard – Quarts snowboardcross hommes UL : Maxime Montaggioni
- Suivis de Para snowboard – Demies snowboardcross femmes LL2 : Cécile Hernandez
- Suivies de Para snowboard – Demies snowboardcross hommes UL : Maxime Montaggioni
- 12h30 : Para biathlon – Individuel hommes Debout : Benjamin Daviet, Karl Tabouret
- 12h36 : Para snowboard – Petite finale snowboardcross femmes LL2 : Cécile Hernandez
- Suivie de Grande finale snowboardcross femmes LL2 : Cécile Hernandez
- Suivie de Petite finale snowboardcross hommes UL : Maxime Montaggioni
- Suivie de Grande finale snowboardcross hommes UL : Maxime Montaggioni
- 14h00 : Para biathlon – Individuel hommes Déficience Visuelle : Anthony Chalençon (guidé par Florian Michelon)
Les Jeux paralympiques 2026 se déroulent à Milan Cortina en Italie du 6, date de la cérémonie d'ouverture dans les arènes de Vérone, au 22 mars, date de la cérémonie de clôture. La quinzaine sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de France Télévisions avec une couverture toute la journée sur France 2 et France 3 ainsi qu'un magazine en fin de journée pour revenir sur les temps forts du jour.