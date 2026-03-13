Jeux paralympiques 2026 : pas de médaille pour Cécile Hernandez en para snowboard, Bauchet en tête du slalom géant... épreuves et résultats

Septième jour des Jeux paralympiques ce vendredi 13 mars avec une nouvelle médaille pour la Française Cécile Hernandez.

Le tableau des médailles Les Jeux paralympiques 2026 sont dans la dernière ligne droite. Depuis le début de ces Jeux, la France a pour le moment remporté 11 médailles, avec trois médailles d'or pour notre porte drapeau française, Cécile Hernandez; Karl Tabouret et Arthur Bauchet. Un bilan positif pour le moment du côté de nos Français malgré plusieurs chutes et erreurs qui coutent quelques médailles d'or. La délégation française est arrivée dans ces Jeux paralympiques avec de grosses ambitions. Malgré le faible contingent, 15 athlètes dont 2 guides, la France espère atteindre un top 5 au tableau des médailles. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux mêmes puisque 43% des athlètes français présents ont déjà obtenu une médaille aux Jeux paralympiques. La promesse du comité national olympique est que 100% des para athlètes sont médaillables. Le programme du vendredi 13 mars aux Jeux paralympiques 9h00 | Para ski alpin : Slalom géant hommes – 1re manche (VI), puis (debout), puis (assis)

9h00 | Para snowboard : Banked slalom – 1re manche (SB-LL2 femmes), puis (SB-UL hommes), puis (SB-LL1 hommes) puis (SB-LL2 hommes)

9h45 | Para biathlon : Sprint-poursuite femmes (assis) – qualifications

10h00 | Para biathlon : Sprint-poursuite hommes (assis) – qualifications

10h05 | Curling fauteuil – Équipes mixtes : Demi-finales

10h35 | Para biathlon : Sprint-poursuite femmes (debout) – qualifications

10h50 | Para biathlon : Sprint-poursuite hommes (debout) – qualifications

11h00 | Para snowboard : Banked slalom – 2e manche (SB-LL2 femmes), puis (SB-UL hommes), puis (SB-LL1 hommes) puis (SB-LL2 hommes)

11h05 | Para biathlon : Sprint-poursuite femmes (déficientes visuelles) – qualifications

11h20 | Para biathlon : Sprint-poursuite hommes (déficients visuels) – qualifications

12h30 | Para ski alpin : Slalom géant hommes – 2e manche (VI), puis (debout), puis (assis)

12h30 | Para biathlon : Sprint-poursuite femmes (assis) – finale

12h45 | Para biathlon : Sprint-poursuite hommes (assis) – finale

13h10 | Para biathlon : Sprint-poursuite femmes (debout) – finale

13h25 | Para biathlon : Sprint-poursuite hommes (debout) – finale

13h50 | Para biathlon : Sprint-poursuite hommes (déficients visuels) – finale

14h05 | Para biathlon : Sprint-poursuite femmes (déficientes visuelles) – finale

14h35 | Para hockey sur glace - Demi-finales : États-Unis d'Amérique - Tchéquie

18h35 | Curling fauteuil – Équipes mixtes : Match pour la médaille de bronze

19h05 | Para hockey sur glace - Demi-finales : Canada - République populaire de Chine

11:53 - Luchini en or L'Italien Luchini prend donc la succession de notre Français Montaggioni dans ces Jeux paralympiques. Nouvelle médaille d'or pour l'Italie qui s'installe confortablement dans le top 5 dans le tableau des médailles. 11:50 - Maxime Montaggioni perd son titre Champion paralympique de la discipline, le Français ne conservera pas son titre dans des Jeux de Milan Cortina et ne sera même pas sur le podium. Grosse déception pour le Français dans ce banked slalom. 11:17 - Kate Delson sacrée Kate Delson est championne paralympique du banked slalom. Quatrième lors de la première manche, la Néerlandaise Lisa Bunschoten a réalisé une manche d'exception pour remporter la médaille d'argent. Huckaby est 3e juste devant Cécile Hernandez. 11:14 - Pas de podium pour Cécile Hernandez Oh que c'est dur pour la porte drapeau française qui ne montera pas sur le podium de ce banked slalom en terminant à la 4e place alors qu'elle était 3e après la première manche. 11:05 - Daviet à 24 secondes de Maier L'Allemand a fait forte impression et est leader provisoire. Benjamin Daviet est à 24 secondes et peut espérer jouer la médaille toute à l'heure à partir de 13h25. 11:05 - 7e pour Tabouret Une quarantaine de secondes pour Karl Tabouret, ca va être difficile pour la finale de la poursuite à 13h25, l'écart est important pour notre champion paralympique. 11:01 - 10/10 pour Daviet C'est parfait pour Benjamin Daviet qui réalise le 10/10 et qui sera en embuscade pour la deuxième manche, en confrontation directe toute à l'heure. On attend son temps à l'arrivée. 11:00 - Daviet et Tabouret engagés dans la poursuite en para biathlon Poursuite en para biathlon avec la manche de qualification pour Karl Tabouret et Benjamin Daviet. Les deux Français ont réalisé le plein pour le moment sur le premier tir. 09:45 - Bauchet meilleur temps provisoire Sur le slalom géant dans la catégorie debout, Arthur Bauchet est pour le moment en tête devant le Suisse Romain Cuche avec un peu moins de trois dixièmes d'avance. Ca sera compliqué pour Broisin, Brunham et Segers qui sont à plus de 4 secondes pour les deux premiers et 2,5 secondes pour Jules Segers. 09:30 - Les Français en embuscade Après la première manche du banked slalom en para snowboard, Cécile Hernandez est donc à la 3e place à 75 centièmes de l'Américaine Delson, première et 48 centièmes de Huckaby. Pour Maxime Montaggioni, c'est une 4e place provisoire à une seconde de Luchini l'Italien qui a tout cassé sur cette manche, mais à seulement 23 centièmes de la deuxième place. 09:15 - Deleplace sort du slalom géant Malheureusement, c'est déjà terminé pour Hyacinthe Deleplace sur cette première manche du slalom géant. Des Jeux paralympiques à oublier pour notre Français dans la catégorie des malvoyants. 09:11 - Cecile Hernandez 3e provisoire de la qualif En para snowboard dans l'épreuve du banked dans ces Jeux paralympiques, Cécile Hernandez a pour le moment le 3e temps provisoire. La finale est prévue pour 11h. 09:00 - Un programme de folie pour les Français Douze Français sont engagés ce vendredi dans un programme de folie. Les skieurs vont ouvrir le bal, dès 9 heures, avec le slalom géant dans la catégorie des déficients visuels et la Hyacinthe Deleplace et sa guide Perrine Clair. Dans la foulée, à 9h25, la première manche de la même épreuve dans la catégorie debout mettra aux prises Arthur Bauchet, Jules Segers, médaillé de bronze dans cette discipline lors des derniers Mondiaux en 2025, Oscar Burnham, champion paralympique de la jeunesse en 2020 dans cette épreuve, et Jordan Broisin, porte-drapeau de la délégation française. Les épreuves de Banked Slalom sont également au programme avec notre porte drapeau Cecile Hernandez. Benjamin Daviet et Karl Tabouret seront eux présents sur le biathlon.

Les Jeux paralympiques 2026 se déroulent à Milan Cortina en Italie du 6, date de la cérémonie d'ouverture dans les arènes de Vérone, au 22 mars, date de la cérémonie de clôture. La quinzaine sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de France Télévisions avec une couverture toute la journée sur France 2 et France 3 ainsi qu'un magazine en fin de journée pour revenir sur les temps forts du jour.