Tableau des médailles Jeux paralympiques : le classement de la France en temps réel
Découvrez le tableau des médailles de ces Jeux paralympiques 2026 avec une mise à jour à chaque nouvelle médaille.
Le tableau des médailles des Jeux paralympiques est, comme pour les Jeux olympiques, le meilleur moyen de voir le succès d'une nation pendant toute la compétition. Après le succès des Jeux paralympiques de Paris 2024, la France aura une attention particulière sur ses para athlètes qui peuvent tous prétendre à une médaille. Selon la présidente du Comité Paralympique et sportif français, le Top 4 ou le Top 5 sont des objectifs envisageables. Même si la délégation est resserrée avec une quinzaine d'athlètes pendant cette dizaine de jours de compétition, les ambitions sont grandes pour la France. En 2022 lors des Jeux paralympiques de Pékin, la France avait terminé derrière la Chine, l’Ukraine et le Canada, à la 4e place (12 médailles pour sept titres).
Plusieurs para athlètes ont de vraies chances de médailles dans ces Jeux paralympiques 2026. Quatre champions paralympiques sont d'ailleurs engagés dans la compétition, à savoir Arthur Bauchet (para-ski alpin), Benjamin Daviet (para-ski nordique), Cécile Hernandez (para-snowboard) et Maxime Montaggioni (para-snowboard), qui espèrent tous conserver leur titre. De leur côté, Hyacinthe Deleplace, guidé par Perrine Clair (para-ski alpin), et Anthony Chalençon, guidé par Florian Michelon (para-ski nordique) voudront remonter sur le podium, après leurs médailles à Pékin.
Le tableau des médailles
Découvrez le tableau des médailles complet de ces Jeux paralympiques de Milan Cortina 2026 avec une mise à jour en quelques minutes après l'annonce des résultats officiels. Le classement des nations fonctionne comme lors des JO 2026 avec le total des médailles d'or qui est privilégié pour établir la hiérarchie.
10:00 - La France dans le top 10
L'équipe de France est pour le moment dans le top 10 de ce tableau des médailles des Jeux paralympiques avec la 8e place. En cas de nouvelle médaille d'or ce mardi, la position de la France pourrait augmenter. La Chine et l'Ukraine sont dans les deux premières positions avec 17 et 10 médailles. L'Ukraine est talonnée par l'Autriche qui a également trois médailles d'or.
09:15 - De l'or au programme ?
On l'espère, la France n'a pour le moment remporté qu'une petite médaille d'or depuis le début de ces Jeux paralympiques avec Cecile Hernandez en snowboard. Plusieurs déceptions, notamment en para ski alpin, font que les Bleus sont un peu en retard dans leur tableau de marche. Mais aujourd'hui, Arthur Bauchet tentera de décrocher le titre sur cette épreuve du combiné après sa déception sur le Super G. Le porte-drapeau, Jordan Broisin, sera également de la partie pour tenter d’aller accrocher un podium tout comme Hyacinthe Deleplace et sa guide Perrine Clair. La jeune Aurélie Richard, doublement argentée depuis le début des Jeux paralympiques sera également de la partie dans ce combiné. En para ski de fond, on suivra Benjamin Daviet, fer de lance des épreuves nordiques, mais aussi Anthony Chalençon et son guide Florian Michelon, et Karl Tabouret.
Les Jeux paralympiques 2026 se déroulent à Milan Cortina en Italie du 6, date de la cérémonie d'ouverture dans les arènes de Vérone, au 22 mars, date de la cérémonie de clôture. La quinzaine sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de France Télévisions avec une couverture toute la journée sur France 2 et France 3 ainsi qu'un magazine en fin de journée pour revenir sur les temps forts du jour.