Jeux paralympiques 2026 : pourquoi les athlètes russes et biélorusses peuvent participer ?

Malgré les polémiques, les Russes et Biélorusses seront bien présents dans ces Jeux paralympiques 2026.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine est-elle terminée ? La réponse est non, mais pourtant les athlètes russes et biélorusses peuvent de nouveau concourir sous leur drapeau national à l'occasion des Jeux paralympiques de Milan Cortina. On entendra donc potentiellement l'hymne russe en Italie du 6 au 15 mars... Plusieurs pays ont d'ailleurs décidé de boycotter la cérémonie d'ouverture en guise de protestation comme l'Allemagne, mais pas la France (les athlètes défileront, mais il n'y aura aucun représentant du gouvernement). Le Comité paralympique et sportif français (CPSF), qui a voulu maintenir les sanctions en expliquant que la situation n'avait pas changé depuis 2023, regrette cette décision. '' Nous continuerons à défendre un sport qui reste un espace de rencontre, de respect et d'excellence, protégé des pressions et des manipulations extérieures.''

Mais pourquoi la Russie et la Biélorussie sont de retour ?

Le 17 février dernier, le Comité international paralympique (CIP) a annoncé que dix athlètes russes et biélorusses, au total, participeront à ces Jeux d'hiver. Bannis, les deux pays ont retrouvé leurs droits après la levée de leurs suspensions partielles en septembre 2025.

Le 27 septembre 2025, les membres du Comité ont en effet voté la levée de la suspension partielle des comités nationaux. Les organisations membres se sont d'abord prononcées sur une motion visant à suspendre complètement le comité russe, la rejetant par 111 voix contre, 55 pour et 11 abstentions. Pour la Biélorussie, ce fut 119 voix contre, 48 pour et 9 abstentions. Les deux pays ont donc retrouvé tous leurs droits de membres. Mais pour pouvoir participer aux Jeux paralympiques, chaque sportif devait avoir une licence active de sa fédération internationale pour la saison 2025-2026... Chose faite. La Russie sera présente à Milan-Cortina dans trois disciplines paralympiques avec deux représentants en ski alpin (1 homme, 1 femme), deux en ski de fond (1 homme et 1 femme) et deux en snowboard (deux hommes). Du côté des Biélorusses ils seront tous présents en ski de fond (3 femmes et 1 homme).