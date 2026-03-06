Cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques 2026 : la décision très forte de la France

Coup d'envoi des Jeux paralympiques de Milan Cortina ce vendredi 6 mars avec la cérémonie d'ouverture.

La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques 2026 de Milan Cortina se déroulent du côté de la Verona Arena, qui a été le théâtre de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques le 22 février dernier. La cérémonie mettra une nouvelle fois à l'honneur la culture italienne. Le changement social et culturel à travers l'expression artistique et la promotion de valeurs universelles telles que l'inclusion, la résilience, le respect, la solidarité et la passion pour le sport seront mis à l'honneur. L'organisation souhaite que cette cérémonie laisse "un héritage aux générations futures, démontrant le pouvoir du sport pour stimuler le changement, façonner la société et créer de nouvelles opportunités égales pour tous."

Parmi les invités et stars présentes, un DJ a été annoncé mardi 3 mars par l'organisation avec DJ Miky Bionic. Il s'agit du premier DJ au monde à se produire avec une prothèse myoélectrique de pointe. L'homme a perdu son bras gauche dans un grave accident alors qu'il était très jeune et a transformé cette épreuve en une renaissance personnelle et professionnelle, devenant une figure emblématique de la scène musicale et paralympique italienne.

Des boycotts et la décision forte de la France

Ces Jeux paralympiques seront particuliers car la Russie et la Biélorussie sont désormais de retour dans la partie... Une décision controversée qui a créé une vive polémique et des contestations des pays européens. Plusieurs pays ont d'ailleurs décidé de boycotter cette cérémonie. L'Ukraine, la République tchèque, la Finlande, la Pologne, l'Estonie, la Lettonie ou encore et surtout l'Allemagne ont pris la décision de ne pas participer à cette cérémonie. Pour la France, la ministre des Sports Marina Ferrari a annoncé mercredi 4 mars 2026 l'absence de tout représentant gouvernemental lors de la cérémonie d’ouverture en guise de contestation. "C’est une décision que nous avons mûrement réfléchie, qui se veut respectueuse des institutions sportives, de l’IPC et de la décision prise, mais c’est un désaccord que nous exprimons par rapport à la position qui a été arrêtée" a-t-elle expliqué dans un point presse. Cette décision vaut également pour la cérémonie de clôture.