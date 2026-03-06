Jeux paralympiques 2026 : la liste de tous les para athlètes français
Découvrez la liste complètes des para athlètes aux Jeux paralympiques 2026.
Plusieurs para athlètes français seront à suivre dans le détail lors des Jeux paralympiques. Arthur Bauchet sera l'une des têtes de la délégation française composée de 15 athlètes (dont deux guides) pour les Jeux de Milan Cortina (6-15 mars). Le triple champion paralympique de ski (catégorie LW3, ski debout), 25 ans, qui s'était révélé à Pékin il y a quatre ans en montant à quatre reprises sur le podium (pour trois médailles d'or), arrive en Italie avec un objectif à la Johannes Klaebo, décrocher cinq titres en autant de courses.
La liste des athlètes paralympiques
- Para ski nordique : Anthony Chalençon (B1, déficient visuel), Florian Michelon (guide), Benjamin Daviet (LW2/debout), Karl Tabouret (LW3, debout).
- Para ski alpin : Arthur Bauchet (catégorie LW3/debout), Lou Braz-Dagand (LW10-2/assis), Jordan Broisin (LW4/debout), Oscar Burnham (LW6/8-2/debout), Hyacinthe Deleplace (B2/déficient visuel), Perrine Clair (guide), Victor Pierrel (LW11/assis), Aurélie Richard (LW6/8-2/debout), Jules Segers (LW9-2/debout).
- Para snowboard : Cécile Hernandez (LL1), Maxime Montaggioni (UL).