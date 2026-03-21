DIRECT. Milan-San Remo 2026 : Pogacar face au défi van der Poel pour une première, suivez la course

Tadej Pogacar est à la conquête du premier Milan-San Remo de sa carrière. Il devra se frotter à Mathieu van der Poel, déjà vainqueur l'an passé.

14:17 - L'heure d'arrivée estimée Au vue de la moyenne du peloton après avoir passé la mi-course (44.9km/h), l'heure d'arrivée est prévue aux alentours de 17h01.

14:07 - Meilleur résultat des échappés sur Milan-San Remo Parmi les neuf coureurs échappés à l'avant de la course, la meilleure performance sur Milan-San Remo est à mettre au crédit de Mirco Maestri, 44e en 2024.

13:59 - Le plus jeune vainqueur de Milan-San Remo A l'inverse, le plus jeune coureur de l'histoire à s'être imposé sur Milan-San Remo est Ugo Agostini lorsqu'il avait 20 ans et 252 jours. Un record qui remonte à 1914 !

13:50 - Le plus vieux vainqueur de Milan-San Remo Le plus vieux coureur à avoir remporté Milan-San Remo est Andrei Tchmil, 36 ans et 57 jours lors de l'édition 1999.

13:42 - Van der Poel veut conserver son titre Vainqueur la saison passée, le Néerlandais a l'occasion de signer un doublé, chose qu'aucun coureur n'a réalisé depuis 23 ans et Erik Zabel.

13:36 - Statut quo après le Passo del Turchino (km148) Après la passage de la première difficulté du jour, aucune initiative n'est à mettre au crédit des leaders qui restent bien au chaud dans le peloton. L'échappée dispose désormais de 2'23" d'avance sur le peloton qui s'étire sous l'impulsion des Ineos grenadiers.

13:30 - La première difficulté du jour ! (km 151) A 151 kilomètres de l'arrivée, le peloton entame la première difficulté du jour, le Passo del Turchino (2.4km à 5.2%). L'échappée présente 2'45" d'avance sur le peloton qui contrôle toujours l'écart.

13:26 - Pogacar dernier coureur à signer un top 10 sur les 5 monuments en une saison Le Slovène, en 2025, a réussi à signer un top 10 sur les cinq monuments qui composent la saison. Cette performance n'avait plus été réalisée depuis Fons de Wolf en 1980.

13:19 - A l'approche du Passo del Turchino (km 159) La première difficulté du jour, le Passo del Turchino, interviendra d'ici quelques kilomètres. L'échappée présente toujours un écart qui oscille entre 2'30" et 2'40". Cela devrait s'agiter en tête de peloton pour placer au mieux les leaders.

13:10 - Des paysages de carte postale A 160 kilomètres de l'arrivée, les coureurs ont eu l'occasion d'admirer de fabuleux paysages.

13:07 - Une 800e pour la Lotto Intermarché ? La formation belge chasse une 800e victoire en professionnel dans son histoire. Sur les trois dernières années, la Lotto Intermarché a glané 12 succès en WorldTour.

13:00 - L'Italie, pays le plus vainqueur de Milan-San Remo Sur Milan-San Remo, l'Italie est la nation la plus représentée chez les vainqueurs (51 victoires), devant la Belgique (23) et la France (14).

12:51 - Van der Poel, exemple de régularité Sur les courses d'un jour, le Néerlandais, en spécialiste des classiques, a terminé dans le top 10 66 fois sur 101 départs, soit 65% du temps.

12:44 - Le peloton reste à portée (km 185) Alors que l'on a passé les 100 premiers kilomètres de course, le peloton contrôle l'écart avec les neuf hommes de tête, 2'34".

12:35 - Le coureur avec le plus de points dans les monuments depuis 2020 A l'image du duel au sommet qui se prépare entre Pogacar et van der Poel sur ce Milan-San Remo, les deux coureurs sont ceux qui ont le plus glané de points sur les monuments depuis 2020. Pogacar (3782pts) devance de peu van der Poel (3588pts). Van Aert complète le podium loin derrière (1875pts) tandis que le premier Français est Alaphilippe, 9e.

12:27 - Alpeci Premier-Tech contrôle (km200) Dillier, en tête de peloton depuis une quarantaine de kilomètres, a ramené le peloton à 2'40" des échappés. La formation belge, qui roule pour son leader van der Poel, marche fort sur les monuments : vainqueure de Milan-San Remo et Paris-Roubaix 2025.

12:21 - Le doyen du peloton Dans ce Milan-San Remo 2026, Wout Poels est le coureur le plus âgé du peloton (38 ans et 171 jours). Il devance de peu Damiano Caruso et ses 38 ans et 160 jours.

12:18 - Tirreno-Adriatico, préparation préferentielle La course italienne, placée au calendrier juste avant Milan-San Remo, a fait office de préparation pour les coureurs. 39% du peloton aujourd'hui était présent sur Tirreno-Adriatico.

12:10 - Le point sur la course (km 215) Après plus de 70 kilomètres de course, l'échappée a vu son avance se réduire. Les neuf hommes de tête présentent une avance de 2'41" minutes sur un peloton emmené par la formation Alpecin Premier-Tech de Mathieu van der Poel.

12:00 - Les équipes avec le plus de top 10 Sur les 10 dernières années, la Soudal Quick-Step est la formation qui présente le plus de top 10 sur les monuments (43), devant la Lidl-Trek (40) et UAE Team Emirates (37pts). Groupama-FDJ pointe en 9e position avec 23 top 10.

11:48 - Les éditions les plus longues de Milan-San Remo Avec ses 298 kilomètres à parcourir, Mila-San Remo 2026 est la 8e édition la plus longue de l'histoire de la course. En 2020, les coureurs s'étaient attaqués à 305 kilomètres, plus long parcours sur Milan-San Remo jamais enregistré.

11:38 - Sur des bases très rapides (km235) Cette édition 2026 de Milan-San Remo est partie sur les chapeaux de roues. On est pour l'instant sur le début de course le plus rapide de l'histoire (46.57km/h). C'est plus qu'en 2024 (46.11km/h).

11:30 - Pogacar n1 sur les monuments Parmi les coureurs engagés dans ce Milan-San Remo, Tadej Pogacar est le seul qui affiche au moins un podium sur chaque monument. Il manque encore deux monuments au palmarès du Slovène : Milan-San Remo et Paris-Roubaix. Mathieu van der Poel est, lui, monté sur tous les podiums de monuments sauf le Tour de Lombardie (10e meilleur résultat).

11:27 - Abandon de Christen ! (km 241) Coup dur pour Tadej Pogacar qui perd un précieux coéquipier en la personne de Jan Christen ! Un autre abandon est à noter, celui d'Orluis Aular (Movistar).