DIRECT. Milan-San Remo 2026 : Pogacar vs van der Poel, un duel au sommet, suivez la course
Tadej Pogacar est à la conquête du premier Milan-San Remo de sa carrière, ce samedi. Il devra se frotter à Mathieu van der Poel, deux fois vainqueur en Italie.
10:39 - Dillier emmène le peloton (km 276)
Le Suisse de la formation Alpecin-Premier Tech imprime un tempo en tête d'un peloton qui pointe à 4'15" de l'échappée.
10:37 - Marcellusi encore à l'offensive (km 282)
Présent dans l'échappée du jour, Martin Marcellusi était aussi présent dans la première échappée lors de l'édition 2025. De son côté, Micro Maestri était aussi à l'avant de la course lors des éditions 2023 et 2024.
10:30 - Qui performe le mieux sur Milan-San Remo ?
Parmi les coureurs encore en activité, Mathieu van der Poel est celui qui présente le plus de présences sur le podium de Milan-San Remo, vainqueur à deux reprises et une fois 3e. Derrière, c'est un Français, Julian Alaphilippe, vainqueur de la course en 2019, une fois 2e et 3e. Wout van Aert complète le podium, lui aussi présent à trois reprises sur la boîte (1 victoire, 2 fois 3e)
10:27 - Une première moitié de course plate
Le début de la journée s'annonce tranquille pour les coureurs. Les 140 premiers kilomètres sont totalement plats avec la première difficulté du jour, le Passo del Turchino (2.4km à 5.2%).
10:25 - Un Français à l'avant (km 288)
Alors que le peloton laisse filer, on connaît l'échappée du jour. Ils sont 9 à l'avant avec une grand majorité d'Italiens : Martin Marcellusi, Manuele Tarozzi, Lorenzo Milesi, Manlio Moro, Andrea Peron, Dario Igor Belleta, Mirco Maestri, un Espagnol, David Lozano, et un Français, Alexy Faure Prost.
10:17 - 5 échappés à l'avant (km 293)
Une échappée de 5 coureurs a réussi à prendre de l'avance sur le peloton qui voulait tirer le rideau. C'était sans compter l'attaque de Manenti, qui relance le contre. En tête de peloton, UAE Team Emirates peste et demande à ce qu'on arrête les attaques.
10:15 - L'échappée se trompe d'itinéraire ! (295km)
Après 3 petits kilomètres, l'échappée, qui présentait une poignée de secondes d'avance, se trompe de sortie sur le premier giratoire. Résultat, le peloton leur file sous le nez. Incroyable début de course !
10:13 - Des attaquants d'entrée (296km)
En ces premiers kilomètres, Umberto Poli est le premier attaquant de la journée. Dans sa roue, un petit groupe parvient à s'extirper du peloton.
10:12 - C'est parti !
Alors que la tradition de Milan-San Remo veut un départ arrêté, cette édition 2026 débute avec un départ lancé. C'est parti pour 298 kilomètres de course !
10:10 - Départ de Pavie
Depuis 2024, le départ de Milan-San Remo ne part plus de Milan mais à quelques kilomètres, à Pavie. Cette course, de 298 kilomètres, est la plus longue de la saison. L'arrivée est attendue aux alentours de 16h45.
10:05 - Départ fictif
Les coureurs sont dans le défilé long de 3,8 kilomètres en direction de Pavie, lieu du départ réel de ce Milan-San Remo !