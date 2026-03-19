C'est officiel, UAE veut Paul Seixas avec Tadej Pogacar, "plus qu'un rêve"

Le Français attire les convoitises et la meilleure équipe du monde souhaite l'enrôler.

Quel avenir pour Paul Seixas ? Agé de seulement 19 ans, le Français impressionne tout le monde, y compris l'équipe de Tadej Pogacar qui, après les rumeurs, l'affirme, "rêve" de Paul Seixas. Mauro Gianetti a confirmé ce mercredi à Cyclism'Actu son souhait de voir à terme le Français évoluer au sein de son équipe. Pour rappel, le prodige de 19 ans est sous contrat jusqu'en 2027 avec Decathlon CMA CGM et les négociations sur une prolongation sont toujours en cours. Patron de Decathlon CMA CGM, Dominique Serieys s'était exprimé le 12 mars, auprès de l'AFP, sur les négociations à venir pour prolonger Paul Seixas. "On a la conviction de pouvoir apporter à Paul ce qui lui permettra de gagner", répondait le manager. "Après, sur les éléments contractuels, on répondra présent. Parce qu'aujourd'hui, on a un actionnaire solide et des partenaires qui s'appellent Decathlon et CMA CGM."

Pas de quoi faire peur la Team UAE qui veut déjà préparer l'après Pogacar, sous contrat tout de même jusqu'en 2030. "C'est plus qu'un rêve", a répondu Mauro Gianetti sur cette possibilité de cohabitation. "C'est le nouveau phénomène qui arrive et tout le monde rêve de l'avoir. C'est extraordinaire de voir un coureur avec un talent aussi cristallin", a encore lancé Mauro Gianetti sur Paul Seixas. "Son début de saison est impressionnant, physiquement mais aussi dans le caractère. C'est un nouveau phénomène, comme Tadej (Pogacar), van der Poel, Evenepoel ou Vingegaard. En plus, c'est un Français. Bien sûr, toutes les équipes regardent ce qu'il fait. Mais c'est lui qui décidera. Aujourd'hui, il est dans une très bonne équipe. En tout cas, chapeau à lui. Ce qu'il a fait sur Strade Bianche, c'était extraordinaire."