Tour de Catalogne 2026 : Cort Nielsen s'impose sur la 2e étape, Godon toujours leader, le classement
Le Tour de Catalogne va animer toute la semaine en cyclisme avec un plateau XXL.
Après Paris-Nice et Tirreno Adriatico, c'est désormais le Tour de Catalogne qui va animer la semaine dans le peloton international. Le plateau est d'ailleurs impressionnant avec deux stars, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Le Belge aura également la chance de bénéficier de la présence de Florian Lipowitz (3e du Tour de France), une sorte de leader bis, pour se montrer offensif. On suivra également João Almeida (UAE Emirates-XRG), Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) ou l'armada de la Lidl-Trek (Ciccone, Skjelmose, Gee-West).
Notons que l'étape à Barcelone sera très intéressante pour les futurs participants du Tour de France. En effet, ceux qui effectueront le circuit de Montjuic, avec sa mythique montée (2,5 km à 4,6 %), auront un avant-goût de ce qui les attend puisque le quartier où se situe le stade Olympique sera en effet la terre d'accueil des 1re (contre-la-montre par équipe) et 2e étapes (course en ligne avec trois tours du circuit) de la prochaine Grande Boucle.
Le classement du Tour de Catalogne
17:30 - La victoire en vidéo
Retrouvez les images du sprint final de Magnus Cort Nielsen sur cette 2e étape du Tour de Catalogne.
Parfaitement emmené dans le final, Magnus Cort Nielsen remporte au sprint la 2e étape du Tour de Catalogne ! #LesRP #VoltaCatalunya105 pic.twitter.com/zptls353QE— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 24, 2026
17:16 - 35e victoire pour le Danois
En s'imposant sur le Tour de Catalogne, la plus célèbre des moustaches dans le peloton professionnel remporte sa 35e victoire en carrière. Son palmarès est d'ailleurs très riche avec des étapes sur le Tour de France, Giro, Tour d'Espagne...
17:10 - Godon toujours leader
Grâce à sa quatrième place sur le sprint du jour, le champion de France Dorian Godon est toujours leader de ce Tour de Catalogne juste devant le vainqueur du jour.
17:02 - Noa Isidore 2e
Belle performance du sprinteur de l'équipe française Decathlon qui termine à la seconde place de ce sprint derrière le Danois.
16:59 - La victoire de Cort Nielsen
La deuxième étape du Tour de Catalogne entre Figueres et Banyoles était une nouvelle fois promise aux sprinteurs après une première partie de course accidentée qui a permis à une échappée composée de Baptiste Veistroffer (Lotto - Intermarché) Liam Slock (Lotto - Intermarché) et Samuel Fernandez (Euskaltel - Euskadi) de prendre de l'avance. Mais après un beau duel, le peloton a repris l'échappée à environ 3km de l'arrivée. Les équipes de sprinteurs lancées, c'est Magnus Cort Nielsen qui s'est imposé en pleine puissance.
Les étapes du Tour de Catalogne
- Étape 1 - 23 mars 2026 : Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols, distance 172,6 km
- Étape 2 - 24 mars 2026 : Figueres – Banyoles, distance 167,4 km
- Étape 3 - 25 mars 2026 : Mont‑roig Del Camp – Vila‑seca, distance 159,5 km
- Étape 4 - 26 mars 2026 : Mataró – Vallter, distance 173 km
- Étape 5 - 27 mars 2026 : La Seu d'Urgell – La Molina, distance 155,3 km
- Étape 6 - 28 mars 2026 : Berga – Queralt, distance 158,2 km
- Étape 7 - 29 mars 2026 : Barcelona – Barcelona, distance 95,1 km