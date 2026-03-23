Tour de Catalogne 2026 : la 1ère étape et le maillot jaune pour Dorian Godon ! Le classement
Le Tour de Catalogne va animer toute la semaine en cyclisme avec un plateau XXL.
Après Paris-Nice et Tirreno Adriatico, c'est désormais le Tour de Catalogne qui va animer la semaine dans le peloton international. Le plateau est d'ailleurs impressionnant avec deux stars, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Le Belge aura également la chance de bénéficier de la présence de Florian Lipowitz (3e du Tour de France), une sorte de leader bis, pour se montrer offensif. On suivra également João Almeida (UAE Emirates-XRG), Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) ou l'armada de la Lidl-Trek (Ciccone, Skjelmose, Gee-West).
Notons que l'étape à Barcelone sera très intéressante pour les futurs participants du Tour de France. En effet, ceux qui effectueront le circuit de Montjuic, avec sa mythique montée (2,5 km à 4,6 %), auront un avant-goût de ce qui les attend puisque le quartier où se situe le stade Olympique sera en effet la terre d'accueil des 1re (contre-la-montre par équipe) et 2e étapes (course en ligne avec trois tours du circuit) de la prochaine Grande Boucle.
Le classement du Tour de Catalogne
17:30 - La vidéo de la victoire
Voici les images de ce sprint et la victoire de Dorian Godon à la photo finish devant le champion olympique Remco Evenepoel.
???????? Le champion de France Dorian Godon s'offre Remco Evenepoel au sprint et la 1re étape du Tour de Catalogne ! #VoltaCatalunya105 #LesRP pic.twitter.com/lu2SnE3zKh— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 23, 2026
17:17 - Lenny Martinez 6e
Le Français prend une belle place d'honneur sur ce sprint même si en voyant les Evenepoel et Pidcock, on aurait peut être pu espérer un peu mieux pour le vainqueur de la dernière étape du Paris Nice.
17:12 - Un sprint difficile
En faux plat montant, le sprint a été particulièrement costaud pour le champion de France qui a réussi à dépasser Remco Evenepoel. Preuve de la difficulté de ce sprint, le Britannique Tom Pidcock prend la 3e place deux jours après sa deuxième place sur Milan San Remo.
17:08 - Godon s'impose !
La première étape du Tour de Catalogne s'est disputée ce lundi 23 mars avec un parcours accidenté dans la très grande première partie de l'étape. Le replat par la suite a condamné la longue échappée du jour et offrait une opportunité aux sprinteurs. Il s'agissait de la rare opportunité de la semaine pour ceux qui ont du mal à passer les ascensions. Et à ce petit jeu c'est le champion de France Dorian Godon qui s'est imposé et qui prend donc le maillot de leader à Sant Feliu de Guíxols juste devant Evenepoel.
Les étapes du Tour de Catalogne
- Étape 1 - 23 mars 2026 : Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols, distance 172,6 km
- Étape 2 - 24 mars 2026 : Figueres – Banyoles, distance 167,4 km
- Étape 3 - 25 mars 2026 : Mont‑roig Del Camp – Vila‑seca, distance 159,5 km
- Étape 4 - 26 mars 2026 : Mataró – Vallter, distance 173 km
- Étape 5 - 27 mars 2026 : La Seu d'Urgell – La Molina, distance 155,3 km
- Étape 6 - 28 mars 2026 : Berga – Queralt, distance 158,2 km
- Étape 7 - 29 mars 2026 : Barcelona – Barcelona, distance 95,1 km