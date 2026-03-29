Tour de Catalogne 2026 : le triomphe d'un Vingegaard sans concurrence, le classement
Sans véritable adversaire à l'image du Paris-Nice, Jonas Vingegaard a écrasé ce Tour de Catalogne.
Après Paris-Nice et Tirreno Adriatico, c'est le Tour de Catalogne qui a animé la semaine. Le plateau était d'ailleurs impressionnant avec deux grandes stars, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Le Belge avait également la chance de bénéficier de la présence de Florian Lipowitz (3e du Tour de France), une sorte de leader bis, pour se montrer offensif. C'est d'ailleurs finalement l'Allemand qui a fait le travail pour la Bora face à un Belge en manque de rythme. Notons l'excellente performance de Lenny Martinez, le meilleur des autres en se montrant très offensif toute la semaine.
La dernière étape à Barcelone a été très intéressante pour les futurs participants du Tour de France. En effet, le circuit de Montjuic, avec sa mythique montée (2,5 km à 4,6 %), était un avant-goût de ce qui attend le coureurs lors des 1re (contre-la-montre par équipe) et 2e étapes (course en ligne avec trois tours du circuit) de la prochaine Grande Boucle.
Le classement du Tour de Catalogne
16:45 - Le triomphe de Vingegaard
Sans surprise après la dernière étape et une semaine bien menée, Jonas Vingegaard empoche son premier Tour de Catalogne. Le Danois succède au palmarès à Primoz Roglic (2025) et Tadej Pogacar (2024).
16:40 - Deception pour Godon
"J'ai bien géré dans les montées, à l'économie. L'équipe a fait un super boulot. Je savais qu'il ne fallait pas être trop tôt devant, la ligne droite était longue. Peut-être trop confiant... Je me suis fait doublé à 100m avec la vitesse. Ce n'était pas vraiment un sprint, mais avec la vitesse, je me suis fait doublé. Je suis parti trop tôt" a analysé le Français.
16:25 - La vidéo du sprint
Voici les images du dernier sprint de ce Tour de Catalogne qui s'est jouée à la photo finish.
Ça s'est joué à ???? : Dorian Godon battu sur la ligne par Brady Gilmore sur la dernière étape du Tour de Catalogne pic.twitter.com/Taa7ImuAFu— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 29, 2026
Les étapes du Tour de Catalogne
- Étape 1 - 23 mars 2026 : Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols, distance 172,6 km
- Étape 2 - 24 mars 2026 : Figueres – Banyoles, distance 167,4 km
- Étape 3 - 25 mars 2026 : Mont‑roig Del Camp – Vila‑seca, distance 159,5 km
- Étape 4 - 26 mars 2026 : Mataró – Vallter, distance 173 km
- Étape 5 - 27 mars 2026 : La Seu d'Urgell – La Molina, distance 155,3 km
- Étape 6 - 28 mars 2026 : Berga – Queralt, distance 158,2 km
- Étape 7 - 29 mars 2026 : Barcelona – Barcelona, distance 95,1 km