Tour de Catalogne 2026 : une 4e étape tronquée et décevante, le classement
Le Tour de Catalogne va animer toute la semaine en cyclisme avec un plateau XXL.
Après Paris-Nice et Tirreno Adriatico, c'est désormais le Tour de Catalogne qui va animer la semaine dans le peloton international. Le plateau est d'ailleurs impressionnant avec deux stars, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Le Belge aura également la chance de bénéficier de la présence de Florian Lipowitz (3e du Tour de France), une sorte de leader bis, pour se montrer offensif. On suivra également João Almeida (UAE Emirates-XRG), Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) ou l'armada de la Lidl-Trek (Ciccone, Skjelmose, Gee-West).
Notons que l'étape à Barcelone sera très intéressante pour les futurs participants du Tour de France. En effet, ceux qui effectueront le circuit de Montjuic, avec sa mythique montée (2,5 km à 4,6 %), auront un avant-goût de ce qui les attend puisque le quartier où se situe le stade Olympique sera en effet la terre d'accueil des 1re (contre-la-montre par équipe) et 2e étapes (course en ligne avec trois tours du circuit) de la prochaine Grande Boucle.
Le classement du Tour de Catalogne
18:06 - La victoire de Ethan Vernon en vidéo
Cette fois, l'Anglais arrive à battre Dorian Godon dans ce sprint massif, revivez l'arrivée des coureurs sur la 4e étape du Tour de Catalogne.
Cette fois, Dorian Godon s'incline face à Ethan Vernon ! Le champion de France prend la 2e place de la 4e étape du Tour de Catalogne mais reste leader du classement général avec 13 et 14 secondes d'avance sur Tom Pidcock et Remco Evenepoel #LesRP #VoltaCatalunya105 pic.twitter.com/NJ1NeUBTTg— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 26, 2026
17:10 - Qui a remporté l'étape ?
Dans ce final finalement promis aux sprinteurs... Qui a remporté cette 4e étape du Tour de Catalogne ? Dorian Gaudon a-t-il réussi la passe de trois dans une étape assez calme marquée par une longue échappée avec Senna Remijn, Koen Bouwman, Baptiste Veistroffer, Tapis Wenzel, Samuel Fernandez et Merhawi Kudus avant un final bien mené par les équipes de sprinteurs.
17:05 - La 4e étape tronquée
En raison du fort vent ce jeudi, les organisateurs du Tour de Catalogne ont modifié la 4e étape promise aux favoris. Prévue comme la première journée de montagne avec une arrivée à 2 100 mètres, elle a été rabotée et est finalement destinée aux sprinteurs...Camprodon étant le pied de la montée vers Vallter 2000, il n'y a eu aucune difficulté sur le parcours emprunté par le peloton
Les étapes du Tour de Catalogne
- Étape 1 - 23 mars 2026 : Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols, distance 172,6 km
- Étape 2 - 24 mars 2026 : Figueres – Banyoles, distance 167,4 km
- Étape 3 - 25 mars 2026 : Mont‑roig Del Camp – Vila‑seca, distance 159,5 km
- Étape 4 - 26 mars 2026 : Mataró – Vallter, distance 173 km
- Étape 5 - 27 mars 2026 : La Seu d'Urgell – La Molina, distance 155,3 km
- Étape 6 - 28 mars 2026 : Berga – Queralt, distance 158,2 km
- Étape 7 - 29 mars 2026 : Barcelona – Barcelona, distance 95,1 km