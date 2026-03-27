Tour de Catalogne 2026 : Vingegaard écœure Evenepoel et la concurrence, le classement

Florian Gregoire

Tour de Catalogne 2026 : Vingegaard écœure Evenepoel et la concurrence, le classement Le Tour de Catalogne va animer toute la semaine en cyclisme avec un plateau XXL.

Après Paris-Nice et Tirreno Adriatico, c'est désormais le Tour de Catalogne qui va animer la semaine dans le peloton international. Le plateau est d'ailleurs impressionnant avec deux stars, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Le Belge aura également la chance de bénéficier de la présence de Florian Lipowitz (3e du Tour de France), une sorte de leader bis, pour se montrer offensif. On suivra également João Almeida (UAE Emirates-XRG), Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) ou l'armada de la Lidl-Trek (Ciccone, Skjelmose, Gee-West). 

Notons que l'étape à Barcelone sera très intéressante pour les futurs participants du Tour de France. En effet, ceux qui effectueront le circuit de Montjuic, avec sa mythique montée (2,5 km à 4,6 %), auront un avant-goût de ce qui les attend puisque le quartier où se situe le stade Olympique sera en effet la terre d'accueil des 1re (contre-la-montre par équipe) et 2e étapes (course en ligne avec trois tours du circuit) de la prochaine Grande Boucle.

Le classement du Tour de Catalogne

Derniers résultats

16:35 - Les images de la victoire

Retrouvez les images de la victoire de Jonas Vingegaard, seul au monde sur cette 5e étape du Tour de Catalogne.

16:19 - Evenepoel termine loin

Sixième de cette étape du Tour de Catalogne, Remco Evenepoel concède 1'36 sur Jonas Vingegaard. Il n'y aura pas de duel entre les deux stars.

16:12 - Gall le meilleur des autres

Felix Gall a été le meilleur des autres et termine à une cinquantaine de secondes de Jonas Vingegaard. Les Français Lenny Martinez et Valentin Paret-Peintre terminent à 1'01 et 1'03, Florian Lipowitz se glissant entre les deux.

16:05 - 30e victoire en World Tour

Le Danois, écrasant de domination, a remporté sa 30e victoire en World Tour ce vendredi à l'occasion de la 5e étape du Tour de Catalogne.

16:01 - VICTOIRE DE VINGEGAARD

Dans la première grosse étape de montagne de ce Tour de Catalogne, les favoris se sont enfin livrés une bataille après 4 étapes offertes aux sprinteurs. Au sommet de La Molina, abaissé de deux kilomètres en raison des conditions météorologiques, l'échappée y a d'abord cru avec Ciccone seul en tête, mais les multiples attaques à l'avant ont mis un terme à l'homme de tête. Et à ce petit jeu, sans forcer son talent, Jonas Vingegaard a encore une fois été le meilleur, distançant notamment un Remco Evenepoel encore trop juste et en phase de préparation pour les Ardennaises qui arrivent. Lenny Martinez a encore une fois montré des choses interessantes tout comme l'Allemand Florian Lipowitz et Felix Gall, mais pas assez pour tenir tête au Danois qui rêve de Giro dans quelques semaines. Cette journée est également un très mauvais jour pour Tom Pidcock, favori pour récupérer le maillot de leader ce vendredi, mais victime d'une chute.
 

Les étapes du Tour de Catalogne

© Tour de Catalogne / UCI
  • Étape 1 - 23 mars 2026 : Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols, distance 172,6 km
  • Étape 2 - 24 mars 2026 : Figueres – Banyoles, distance 167,4 km
  • Étape 3 -  25 mars 2026 : Mont‑roig Del Camp – Vila‑seca, distance 159,5 km
  • Étape 4 - 26 mars 2026 : Mataró – Vallter, distance 173 km
  • Étape 5 - 27 mars 2026 : La Seu d'Urgell – La Molina, distance 155,3 km
  • Étape 6 -  28 mars 2026 : Berga – Queralt, distance 158,2 km
  • Étape 7 -  29 mars 2026 : Barcelona – Barcelona, distance 95,1 km