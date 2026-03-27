Tour de Catalogne 2026 : Vingegaard écœure Evenepoel et la concurrence, le classement
Le Tour de Catalogne va animer toute la semaine en cyclisme avec un plateau XXL.
Après Paris-Nice et Tirreno Adriatico, c'est désormais le Tour de Catalogne qui va animer la semaine dans le peloton international. Le plateau est d'ailleurs impressionnant avec deux stars, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Le Belge aura également la chance de bénéficier de la présence de Florian Lipowitz (3e du Tour de France), une sorte de leader bis, pour se montrer offensif. On suivra également João Almeida (UAE Emirates-XRG), Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) ou l'armada de la Lidl-Trek (Ciccone, Skjelmose, Gee-West).
Notons que l'étape à Barcelone sera très intéressante pour les futurs participants du Tour de France. En effet, ceux qui effectueront le circuit de Montjuic, avec sa mythique montée (2,5 km à 4,6 %), auront un avant-goût de ce qui les attend puisque le quartier où se situe le stade Olympique sera en effet la terre d'accueil des 1re (contre-la-montre par équipe) et 2e étapes (course en ligne avec trois tours du circuit) de la prochaine Grande Boucle.
Le classement du Tour de Catalogne
16:35 - Les images de la victoire
Retrouvez les images de la victoire de Jonas Vingegaard, seul au monde sur cette 5e étape du Tour de Catalogne.
Jonas Vingegaard prend le pouvoir ! Le Danois remporte en solitaire la 5e étape du Tour de Catalogne et s'empare du maillot de leader, reléguant Felix Gall à 57 secondes et Lenny Martinez à 1'09''. Sixième, Remco Evenepoel pointe à à 1'38'' #VoltaCatalunya105 #LesRP pic.twitter.com/bNT5zTy2Xm— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 27, 2026
16:19 - Evenepoel termine loin
Sixième de cette étape du Tour de Catalogne, Remco Evenepoel concède 1'36 sur Jonas Vingegaard. Il n'y aura pas de duel entre les deux stars.
16:12 - Gall le meilleur des autres
Felix Gall a été le meilleur des autres et termine à une cinquantaine de secondes de Jonas Vingegaard. Les Français Lenny Martinez et Valentin Paret-Peintre terminent à 1'01 et 1'03, Florian Lipowitz se glissant entre les deux.
16:05 - 30e victoire en World Tour
Le Danois, écrasant de domination, a remporté sa 30e victoire en World Tour ce vendredi à l'occasion de la 5e étape du Tour de Catalogne.
16:01 - VICTOIRE DE VINGEGAARD
Dans la première grosse étape de montagne de ce Tour de Catalogne, les favoris se sont enfin livrés une bataille après 4 étapes offertes aux sprinteurs. Au sommet de La Molina, abaissé de deux kilomètres en raison des conditions météorologiques, l'échappée y a d'abord cru avec Ciccone seul en tête, mais les multiples attaques à l'avant ont mis un terme à l'homme de tête. Et à ce petit jeu, sans forcer son talent, Jonas Vingegaard a encore une fois été le meilleur, distançant notamment un Remco Evenepoel encore trop juste et en phase de préparation pour les Ardennaises qui arrivent. Lenny Martinez a encore une fois montré des choses interessantes tout comme l'Allemand Florian Lipowitz et Felix Gall, mais pas assez pour tenir tête au Danois qui rêve de Giro dans quelques semaines. Cette journée est également un très mauvais jour pour Tom Pidcock, favori pour récupérer le maillot de leader ce vendredi, mais victime d'une chute.
Les étapes du Tour de Catalogne
- Étape 1 - 23 mars 2026 : Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols, distance 172,6 km
- Étape 2 - 24 mars 2026 : Figueres – Banyoles, distance 167,4 km
- Étape 3 - 25 mars 2026 : Mont‑roig Del Camp – Vila‑seca, distance 159,5 km
- Étape 4 - 26 mars 2026 : Mataró – Vallter, distance 173 km
- Étape 5 - 27 mars 2026 : La Seu d'Urgell – La Molina, distance 155,3 km
- Étape 6 - 28 mars 2026 : Berga – Queralt, distance 158,2 km
- Étape 7 - 29 mars 2026 : Barcelona – Barcelona, distance 95,1 km