Tour de Catalogne : un duel Vingegaard - Evenepoel, le classement
Nouvelle course très importante pour le Danois Jonas Vingegaard qui vise le Giro dans quelques semaines.
Après Paris-Nice et Tirreno Adriatico, c'est désormais le Tour de Catalogne qui va animer la semaine dans le peloton international. Le plateau est d'ailleurs impressionnant avec deux stars, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Le Belge aura également la chance de bénéficier de la présence de Florian Lipowitz (3e du Tour de France), une sorte de leader bis, pour se montrer offensif. On suivra également João Almeida (UAE Emirates-XRG), Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) ou l'armada de la Lidl-Trek (Ciccone, Skjelmose, Gee-West).
Notons que l'étape à Barcelone sera très intéressante pour les futurs participants du Tour de France. En effet, ceux qui effectueront le circuit de Montjuic, avec sa mythique montée (2,5 km à 4,6 %), auront un avant-goût de ce qui les attend puisque le quartier où se situe le stade Olympique sera en effet la terre d'accueil des 1re (contre-la-montre par équipe) et 2e étapes (course en ligne avec trois tours du circuit) de la prochaine Grande Boucle.
Le classement du Tour de Catalogne
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Les étapes du Tour de Catalogne
- Étape 1 - 23 mars 2026 : Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols, distance 172,6 km
- Étape 2 - 24 mars 2026 : Figueres – Banyoles, distance 167,4 km
- Étape 3 - 25 mars 2026 : Mont‑roig Del Camp – Vila‑seca, distance 159,5 km
- Étape 4 - 26 mars 2026 : Mataró – Vallter, distance 173 km
- Étape 5 - 27 mars 2026 : La Seu d'Urgell – La Molina, distance 155,3 km
- Étape 6 - 28 mars 2026 : Berga – Queralt, distance 158,2 km
- Étape 7 - 29 mars 2026 : Barcelona – Barcelona, distance 95,1 km