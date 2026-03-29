In Flanders Fields 2026 : Philipsen triomphe, Laporte signe le podium, le résumé de Gand-Wevelgem

Au terme d'un sprint massif, Jasper Philipsen, parfaitement emmené par Sénéchal, remporte Gand-Wevelgem d'une demi-roue devant Tobias Lund Andresen. Christophe Laporte complète le podium.

17:20 - Philipsen a sorti les muscles au sprint, Laporte signe le podium, le résumé de Gand-Wevelgem Pour sa première édition sous la nouvelle nomination "In Flanders Fields", ex Gand-Wevelgem, la classique belge a livré un superbe spectacle. Alors que Wout van Aert et Mathieu van der Poel pensaient se jouer la victoire finale dans un duel au sommet, le peloton est finalement revenu au dernier kilomètre sous l'impulsion du rouleur hors pair Filippo Ganna. Au sprint, Jasper Philipsen a réglé de justesse le Danois Tobias Lund Andresen, 2e et qui aurait pu signer le triplé danois après les deux victoires de Mads Pedersen sur les deux dernières éditions. Très actif aujourd'hui, Christophe Laporte signe un troisième podium sur Gand-Wevelgem. Le duo de choc van Aert - van der Poel avait réussi à faire exploser l'échappée lors de l'ultime ascension du Kemmel à un peu moins de 40 kilomètres de l'arrivée. Malgré une bonne coopération et une avance de plus d'une minute avant la dernière portion finale, les deux hommes ont craqué sous la flamme rouge. Mais l'Alpecin-Premier Tech, en monstre à deux têtes, disposait toujours de la carte Philipsen pour remporter la classique. Porté par un Florian Sénéchal impeccable en poisson pilote, le Belge a remporté la 60e victoire de sa carrière, complétant son palmarès avec une course qu'il n'avait jamais remporté auparavant.

17:10 - Une 51e victoire pour la Belgique La Belgique continue son outrageuse domination sur Gand-Wevelgem avec une 51e victoire. En deuxième position des nations les plus victorieuses, l'Italie présente 7 succès et les Pays-Bas 5, devant la France avec 4 victoires, dont la dernière en 2023 avec le titre de Christophe Laporte.

17:00 - 7e victoire de la saison pour Alpecin-Premier Tech La formation belge signe sa 7e victoire en 2026. Cela reste très loin des 17 succès de la UAE Team Emirates (17) ou Ineos Grenadiers (14).

16:50 - L'édition la plus rapide de l'histoire de Gand-Wevelgem Avec une moyenne finale de 46.9km/h, cette édition de Gand-Wevelgem est la plus rapide de l'histoire, devant l'édition 2019 et ses 45.9km/h de moyenne.

16:40 - Le top 10 final Jasper Philipsen - 5h08'03 Tobias Lund Andresen +00" Christophe Laporte +00" Arnaud De Lie +00" Robert Donaldson +00" Matteo Trentin +00" Luca Mozzato +00" Aimé De Gendt +00" Jonas Abrahamsen +00" Jasper Stuyven +00"

16:30 - La 60e pour Philipsen Avec cette victoire, Jasper Philipsen remporte la 60e victoire de sa carrière en professionnel, sur une course qui manquait à son palmarès.

16:19 - Victoire de Jasper Philipsen ! Le Belge de la formation Alpecin-Premier Tech, parfaitement emmené par Florian Sénéchal, remporte In Flanders Fields, ex Gand-Wevelgem !

16:16 - La flamme rouge ! A un kilomètre de l'arrivée, le trio va être repris dans quelques instants face au train infernal de Ganna. Segaert en remet une et part seul !

16:15 - Moins de 10 secondes (km3) Quel final à suspense ! Derrière le trio de tête, le peloton accélère et revient à seulement 7 secondes à 2.5 kilomètres.

16:13 - Le peloton plafonne (km4) A 4 kilomètres de l'arrivée, Segaert est revenu sur van der Poel et van Aert. Le peloton a perdu légèrement et affiche désormais 14 secondes de retard.

16:11 - 5 kilomètres de l'arrivée A 5 kilomètres de l'arrivée, van Aert et van der Poel affichent 12 secondes d'avance sur le peloton. Segaert anticipe et sort du peloton, de quoi désorganiser la poursuite !

16:09 - Les choses se compliquent pour van der Poel et van Aert (km7) A 7 kilomètres de l'arrivée, le peloton ne pointe plus qu'à 11 secondes du duo. On se rapproche d'un sprint massif pour la victoire sur cette édition de Gand-Wevelgem.

16:05 - 20 secondes pour van der Poel et van Aert ! (km11) Les deux hommes de tête n'ont plus que 20 secondes d'avance à 11 kilomètres de l'arrivée. Ce final va se jouer à couteaux tirés.

16:03 - Changement de vélo pour Milan (km14) Coup dur pour le sprinteur de la formation Lidl-Trek qui, après un problème mécanique, doit changer de vélo. A 14 kilomètres, le peloton revient à 33 secondes du duo van der Poel van Aert. Derrière, Vermeersch est sur le point d'être repris.

16:00 - Le profil des 10 derniers kilomètres (km17) Les 10 derniers kilomètres pour rallier l'arrivée à Wevelgem sont totalement plats. Un véritable bras de fer s'annonce avec le peloton qui pointe à 37 secondes désormais.

15:56 - L'accélération de van der Poel dans le Kemmel Revivez l'accélération de van der Poel en tête d'échappée dans le Kemmel, suivi par van Aert.

15:53 - A 20 kilomètres de l'arrivée A 20 kilomètres de l'arrivée, le duo van Aert et van der Poel présente 15 secondes d'avance sur Vermeersch et 50 secondes sur le peloton. La victoire se rapproche pour les deux hommes.

15:46 - Le peloton roule fort (km30) Les équipes de sprinteurs coopèrent en tête de peloton. On retrouve ainsi, la Bahrain Victorious, la Bora-Hansgrohe, la Tudor et la Decathlon CGA CGM se relayer. Une bien mauvaise nouvelle pour les deux ovnis en tête, vander Poel et van Aert. Le peloton pointe à 1'02".

15:42 - Vermeersch seul à la poursuite (32km) Derrière van der Poel et van Aert, qui coopèrent parfaitement, Vermeersch se retrouve seul à la poursuite du duo à 10 secondes. Le peloton pointe à 1'05".

15:39 - La montée incroyable de van der Poel ! (km35) Dans cette dernière ascension du Kemmel, van der Poel se montre le plus fort, faisant craquer van Aert en toute fin de difficulté. Les deux hommes basculent ensemble au sommet et filent pour, peut-être se disputer la victoire.

15:33 - La dernière difficulté du jour (km36) A 36 kilomètres de l'arrivée, place à l'ultime ascension du Kemmel pour l'échappée qui dispose de 36 secondes sur De Gendt intercalé et 52 sur le peloton.

15:31 - De Bondt craque (km41) Sous l'impulsion de vander Poel en tête d'échappée, De Bondt est sur le point de craquer mais tient bon. Il se sont plus que 7 à l'avant : van der Poel, van Aert, Biesterbos, Vermeersch, De Vries et Mouris.

15:29 - Vers le Baneberg (km43) L'échappée, qui dispose de 42 secondes sur le peloton, va entamer l'ascension du Baneberg puis enchaîner avec l'ultime ascension du Kemmel par sa face la plus difficile.

15:21 - La Decathlon CGA CGM roule (km49) La formation française est en train de rouler en tête de peloton pour revenir. Problème, elle concède du terrain sur l'échappée, 23 secondes d'écart, 28 après le relais appuyé de van der Poel.