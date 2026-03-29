In Flanders Fields 2026 : un duel alléchant van der Poel - van Aert pour le titre, heure de départ et chaîne TV

A l'occasion de l'In Flanders Fields 2026, ex Gand Wevelgem, van der Poel et van Aert pourraient offrir une belle passe d'armes pour la victoire.

Pour cette 88e édition de Gand-Wevelgem, rebaptisée cette année "In Flanders Fields", le plateau s'annonce de grande qualité, malgré une absence de taille, Mads Pedersen. Le Danois, double tenant du titre, ne prendra pas le départ, malade. Mathieu van der Poel s'avance ainsi comme le grand favori et vise un premier titre sur la classique, lui qui avait terminé 2e en 2024. Il faut dire que le Néerlandais arrive en grande forme après avoir remporté pour la troisième année consécutive l'E3 Saxo Classic à Harelbeke, malgré une fin de course dans le dur. Face à lui, Wout Van Aert a lui aussi retrouvé la forme et a rassuré sur Milan-San Remo, où il a terminé sur le podium. Côté outsiders, Jasper Philipsen, déjà vainqueur sur Nokere Koerse, sera l'alternative au sprint chez Alpecin, tandis que le duo Laporte-Brennan représente une carte sérieuse pour Visma. Filippo Ganna, Jordi Meeus et Paul Magnier complètent un plateau relativement homogène.

Le parcours de cette édition 2026, long de 241 kilomètres, propose 9 difficultés, dont le Mont Kemmel et le Baneberg. Le début de course sera marqué par une longue phase plate d'un peu plus de 120 kilomètres, où le vent jouera certainement un rôle clé. La course s'animera sans doute lors des deux premières ascension du Kemmelberg aux km 151 et 183, avant la montée finale par le versant Ossuaire qui dépasse les 16 % de pente. Avant cela, les coureurs devront négocier les Plugstreets, ces pistes agricoles pavées et sableuses, typiques de cette classique, qui pourraient amener quelques coureurs au tapis.

A quelle heure débute In Flanders Fields 2026 ?

Le départ de In Flanders Fields 2026 sera donné à 11h depuis Middelkerke pour un parcours de quasiment 241 kilomètres.

Sur quelle chaîne suivre In Flanders Fields 2026 ?

La course est à retrouver dès 13h50 sur La Chaîne L'Equipe et 14h15 sur Eurosport 2.