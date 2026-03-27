DIRECT. E3 Saxo Classic : van der Poel esseulé, vers une victoire surprise, suivez la course

Double vainqueur de la E3 Saxo Classic, Mathieu van der Poel, en lice pour un triplé, manque de soutien au sein du peloton. De quoi voir une victoire surprise sur les routes flandriennes ?

15:52 - Problème technique pour Vermeersch ! (km76) Le leader de la formation Team UAE Emirates est victime d'un problème mécanique et doit attendre sa voiture pour changer de vélo. Enorme coup dur pour le Belge qui dit adieu à toute chance de victoire.

15:46 - Le peloton roule fort (km82) Derrière un petit groupe de fuyards, formé après l'attaque de Tratnic en tête de peloton il y a quelques kilomètres, le peloton roule fort. Il pointe à un peu moins de trois minutes de l'échappée alors que la formation Alpecin Premier Tech reste toujours très discrète.

15:43 - La poursuite perd des coureurs (km83) Dans le groupe de la poursuite, Renard-Haquin et Flynn ont craqué en fin d'ascension du Quaremont. Ils ne sont plus que sept à la poursuite des six hommes de tête.

15:39 - Tratnic repart à l'attaque (km85) Déjà à l'offensive en début de course, le Slovène de la Red Bull BORA Hansgrohe prend l'initiative et s'extirpe du peloton. Mikkel Honoré est présent dans sa roue a l'approche de la première ascension du Quaremont.

15:37 - Le point sur la course (km 88) A 88 kilomètres de l'arrivée, les six hommes de tête (Stan Dewulf (Decathlon CMA CGM), Bastien Tronchon (Groupama-FDJ), Luke Durbridge (Jayco AlUla), Sven Erik Bystrom (Uno-X), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5), Michiel Lambrecht (Flanders Baloise) présentent 2'49" d'avance sur un groupe de poursuite de 10 coureurs avec deux Français, Turgis et Renard-Haquin. Le peloton pointe à 3'20" soit 30 secondes derrière la poursuite.

15:33 - Le peloton laisse étonnement filer ! Alors qu'il y a des ralentissements en tête de peloton dans une partie de rétrécissement de la route, plusieurs coureurs sont sortis sans souci de ce peloton. Un groupe de sept coureurs se sont extirpés avant d'opérer une jonction avec la poursuite. Mathieu van der Poel manque de soutien autour de lui alors que bon nombre de formations sont représentées à l'avant.

15:30 - Les absents du top 10 de l'année dernière Dans le top 10 de la E3 Saxo Classic 2025, quatre manquent à l'appel sur cette édition 2026 : Ganna (3e), Kung (6e), Wellens (8e) et Jorgenson (9e).

15:24 - Le Karnemelkbeekstraat (km 100) Désormais, les coureurs vont entrer dans une succession infernale de 11 ascensions sur les 60 prochains kilomètres. Le placement en tête de peloton va être essentiel alors que la route va se rétrécir. Place au Karnemelkbeekstraat (1.5km à 5.4%) !

15:19 - Astana roule en tête de peloton (km 100) Alors que l'on entre dans la seconde moitié de course, bien plus difficile, la formation XDS Astana fait le tempo en tête d'un peloton qui pointe à 3'12 de la tête de course.

15:14 - A l'approche du Kruisberg (km 105) L'échappée est sur le point de se présenter devant le Kruisberg (0.8km à 6.8%), quatrième difficulté du jour. Au total, 130 des 166 coureurs ont déjà franchi cette difficulté au cours de leurs carrières, soit 78% du peloton.

15:13 - Le peloton accélère (km103) Alors que les coureurs viennent de passer la mi-course, le peloton accélère sous l'impulsion de Silvan Dillier.

15:11 - 100 kilomètres parcourus (km108) Alors que l'on vient de ficeler les 100 premiers kilomètres de course, l'échappée présente 1'38" sur le trio de contre et 3'42" sur le peloton.

15:10 - Les coureurs les plus expérimentés sur la E3 Saxo Classic Sur la E3 Saxo Classic, quatre coureurs affichent le plus de participations : Jasper Stuyven, Matteo Trentin, Dylan van Baarle et Luke Durbridge.

15:00 - La vitesse moyenne Depuis le début de course, le peloton file à vive allure. Après deux heures sur les routes belges, les coureurs affichent une moyenne de 45.1km/h.

14:52 - Le Berg ten Stene (km120) L'échappée vient d'en finir avec le Berg ten Stene (1.3km à 5.2%) alors que l'on a passé les 80 kilomètres de course. Au niveau des écarts, statut quo, la poursuite pointe toujours à une minute et le peloton à 3'26".

14:42 - Chute de deux coureurs (km127) Dans un virage vers la gauche au début de l'ascension de La Houppe, Rui Oliveira a chuté tandis que Sakarias Koller Loland a percuté une voiture. Les deux coureurs reprennent la route.

14:38 - La poursuite à moins d'une minute (km128) Derrière l'échappée, la poursuite avec Flynn, Renard-Haquin et Kminek pointe à moins d'une minute de retard désormais.

14:28 - A l'approche de La Houppe (km137) Dans trois kilomètres, l'échappée entamera l'ascension de La Houppe (1.9km à 4.6% de moyenne). Le peloton pointe toujours à plus de trois minutes tandis que le groupe d epoursuite se rapproche de la minute de retard.

14:23 - La formation de van der Poel s'organise (km140) A l'avant du peloton, Alpecin Premier Tech, formation de Mathieu van der Poel, commence à prendre les choses en main. Le Suisse Silvan Dillier est en train de rouler alors que le peloton pointe à 3'07" des six hommes de tête.

14:17 - La situation de course (km145) Après plus de 60 kilomètres parcourus, six hommes sont en tête de course : Stan Dewulf, Bastien Tronchon, Luke Durbridge, Sven Eric Bystrom, Nickolas Zukowsky et Michiel Lambrecht. Derrière, un groupe de poursuite s'est formé à 1'13 avec deux coureurs de la Picnic PostNL Sean Flynn et Henri-François Renard-Haquin ainsi que Vojtech Kminek. Le peloton pointe à 2'54" de l'échappée.

14:04 - La Picnic PostNL contre-attaque (km 152) Sous l'impulsion de Sean Flynn, la Picnic PostNL forme un contre avec Renard-Haquin dans la roue de l'Anglais. Les deux hommes de la formation néerlandaise sont suivis de Kminek pour former un groupe de poursuite derrière l'échappée.

13:59 - Jonction à l'avant (km154) Le groupe d'intercalés est revenu sur les hommes de tête. Résultat, l'échappée est désormais constituée de six coureurs : Bastien Tronchon, Stan Dewulf, Luke Durbridge, Sven Erik Bystrom, Nickolas Zukowsky et Michiel Lambrecht.

13:58 - Tratnik et Affini repris (159km) Alors qu'ils étaient en chasse-patate à 25 secondes de la tête de course, le duo Tratnik - Affini vient d'être repris par le peloton.

13:56 - Un groupe intercalé prend forme (km 155) Trois hommes sont aussi sortis du peloton et partent à la poursuite de l'échappée : Stan Dewulf, Luke Durbridge et Sven Erik Bystrom.