E3 Saxo Classic : Mathieu van der Poel ultra favori pour signer le triplé, heure de départ et chaîne TV

Ce vendredi, Mathieu van der Poel s'avance en grandissime favori pour remporter une troisième fois consécutive la E3 Saxo Bank Classic.

Qui va bien pouvoir mettre fin à l'hégémonie de Mathieu van der Poel, double vainqueur consécutif de la E3 Saxo Bank Classic ? Surtout que cette saison encore, le Néerlandais d'Alpecin-Premier Tech débarque à Harelbeke revanchard, lui qui a craqué face à Tadej Pogacar et Thomas Pidcock dans le final de Milan-Sanremo. L'an passé, il avait tout simplement écœuré la concurrence, parti en solitaire sur le Vieux Quaremont à 40 km de l'arrivée, il avait franchi la ligne avec plus d'une minute d'avance sur Mads Pedersen et plus de deux minutes sur Filippo Ganna. En cas de victoire ce vendredi, van der Poel pourrait rejoindre Jan Raas et Fabian Cancellara avec trois succès sur la classique.

Face à lui, Mads Pedersen (Lidl-Trek) et Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) font figure de principaux adversaires. Le premier, de retour de blessure, monte en puissance tandis que le Français est propulsé leader de la Visma en l'absence de Wout van Aert. L'autre belle chance française pourrait être Romain Grégoire (Groupama-FDJ), dont le profil explosif pourrait coller parfaitement à ce genre de parcours qui, cette année encore, s'annonce sélectif entre les pavés et les deux grosses difficultés dans les 100 derniers kilomètres : le vieux Quaremont et le Paterberg, juges de paix de la classique belge.

A quelle heure débute la E3 Saxo Classic ?

La E3 Saxo Classic débutera dès 12 h 45 à Harelbeke et l'arrivée est prévue vers 17 h 30 dans la même ville.

Sur quelle chaîne suivre la E3 Saxo Classic ?

La course est à suivre sur Eurosport 2 dès 16h00.