E3 Saxo Classic : au bout de l'effort, van der Poel s'offre un immense triplé, le résumé de la course

Au terme d'un final haletant, van der Poel, au bout de l'effort, remporte pour la troisième fois consécutive la E3 Saxo Classic.

18:30 - Van der Poel, un triplé rare Le Néerlandais signe ainsi sa troisième victoire consécutive sur la E3 Saxo Classic. Il est le deuxième coureur à signer pareille performance en 2026 après Tadej Pogacar, triple vainqueur des Strade Bianche en 2026.

18:20 - La 6e victoire pour Alpecin-Premier Tech La formation belge signe sa 6e victoire de la saison. cela reste encore bien loin de la UAE Team Emirates qui affiche 17 succès en 2026.

18:10 - 4e victoire de la saison pour le Néerlandais Van der Poel signe ainsi sa 4e victoire de la saison. Son record de victoires en une saison remonte à 2019 (10 succès).

18:05 - Encore une victoire en solitaire pour le roi van der Poel Parti en solitaire à 42 kilomètres de l'arrivée, van der Poel signe la deuxième plus longue victoire en solo de l'histoire de la E3 Saxo Classic. La plus longue est aussi détenue par le Néerlandais, lors de sa victoire en 2025 au terme d'un raid solitaire de 43 kilomètres.

17:55 - 60e victoire en professionnel pour van der Poel Le Néerlandais, avec cette victoire sur la E3 Saxo Classic, signe sa 60e victoire en professionnel. Il succède ainsi à Mads Pedersen, dernier coureur en date à avoir autant de victoires en World Tour. Le dernier Néerlandais à afficher 60 succès en pro était Dylan Groenewegen en 2022.

17:41 - Le podium de la course Derrière Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), le Norvégien Per Strand Hagenes (Team Visma Lease a Bike) signe la deuxième place tandis que Florian Vermeersch (Team UAE Emirates) complète le podium.

17:37 - Van der Poel signe un troisième sacre consécutif ! Victoire du Néerlandais ! Alors qu'il était dos au mur, sur le point d'être repris à un kilomètre de l'arrivée, van der Poel n'a rien lâché pour l'emporter une troisième fois consécutive à Harelbeke.

17:34 - La flamme rouge ! Alors qu'il passe sous la flamme rouge, van der Poel ne dispose plus que de 3 secondes d'avance sur Dewulf, Hagenes, Vermeersch et Abrahamsen. C'est terminé pour le peloton qui ne rentrera pas.

17:30 - Van der Poel se retourne (km3) A 3 kilomètres de l'arrivée, van der Poel se retourne et voit la poursuite plafonner à 10 secondes tandis que le peloton est toujours à plus de 30 secondes. Alors que Dewulf saute un relais dans la poursuite, reste à savoir si celle-ci ne va pas trop se regarder dans ce final.

17:28 - Quel final pour ce thriller ? (km5) A 5 kilomètres de l'arrivée, 13 secondes séparent van der Poel de la poursuite. Le peloton est toujours pointé à 35 secondes.

17:28 - Van der Poel sur un fil (km7) A 7 kilomètres de l'arrivée, le final de cette E3 Saxo Classic se joue à couteaux-tirés. Le groupe de poursuite pointe à 17 petites secondes du Néerlandais tandis que le peloton se rapproche sans arrêt à 37 secondes. La victoire pourrait aussi se jouer sur un sprint massif.

17:23 - Van der Poel va-t-il tenir ? Le Néerlandais est totalement à bloc à un peu moins de 10 kilomètres de l'arrivée. Derrière, le groupe de poursuite n'est plus qu'à 25 secondes alors que le peloton grignote à 47 secondes. La victoire n'est vraiment pas assurée pour le coureur de la formation Alpecin Premier Tech. Quel final !

17:20 - La poursuite à 28 secondes ! (km12) A 12 kilomètres de l'arrivée, le groupe de poursuite revient à 28 secondes du Néerlandais. Pourrait-on se diriger vers un final de folie sur cette E3 Saxo Classic ?

17:16 - Van der Poel concède du terrain (km15) A 15 kilomètres de l'arrivée, la poursuite revient à 30 secondes du Néerlandais. La victoire n'est pas encore totalement jouée pour van der Poel.

17:14 - La poursuite se rapproche (18km) A 18 kilomètres de l'arrivée et dans un final plat, van der Poel présente 35 secondes sur les quatre poursuivants Dewulf, Hagenes, Vermeersch et Abrahamsen.

17:11 - Stuyven part en solitaire (km20) Le coureur belge de la formation Soudal Quick-Step tente de s'extirper en solitaire. Le 2e édition de l'édition 2025 tente l'impossible alors van der Poel semble désormais intouchable par le peloton.

17:09 - La dernière difficulté (km21) Mathieu van der Poel ne va pas tarder à se présenter devant la dernière difficulté du jour, le Tiegemberg, avec 1'06" d'avance sur le peloton à 21 kilomètres de l'arrivée.

17:05 - La poursuite s'organise (km25) Derrière le Néerlandais, un petit groupe de quatre coureurs s'est organisé avec Dewulf, Hagenes, Vermeersch et Abrahamsen. Cette poursuite est revenue à 48 secondes de van der Poel.

17:02 - Le peloton s'offre un peu d'espoirs (km27) A 30 kilomètres de l'arrivée, le peloton parvient à gratter quelques secondes sur van der Poel. Le Néerlandais présente 1'03" d'avance sur le peloton qui va devoir s'appuyer sur une bonne entente pour espérer rentrer.

17:00 - Van der Poel vers une victoire en solitaire (km32) Comme en 2024 et 2025, le Néerlandais se dirige vers une victoire en solitaire sur l'E3 Saxo Classic. Depuis 1988, la classique flandrienne a connu seulement 38% de victoires en solitaire.

16:56 - Le peloton de nouveau groupé (km30) A 1'10" de van der Poel, le peloton a repris le groupe Pedersen qui s'en était extirpé quelques kilomètres auparavant. Seul Dewulf est intercalé à 37 seconde du Néerlandais.

16:52 - Pedersen bouge ! Le Danois tente enfin quelque chose en tête de peloton ! En compagnie de Del Grosso et Hagenes, le trio part à la poursuite du tandem Morgado -Bystrom qui pointe à 50 secondes du Néerlandais en tête de course.

16:51 - Morgado et Bystrom insistent (km35) Le duo, sorti il y a quelques kilomètres, dispose toujours d'une poignée de secondes d'avance sur le peloton. Morgado et Bystrom insistent à 1'03" de van der Poel.

16:46 - Van der Poel creuse sur Dewulf (km38) A 38 kilomètres de l'arrivée, DeWulf, après avoir plafonné a 5 secondes de van der Poel, a finalement craqué. Le Belge pointe désormais à 22 secondes et voit le peloton revenir à 50 secondes derrière. Morgado passe à l'attaque en tête de ce peloton.