Eddy Merckx a quelque chose à dire à propos de Pogacar : "C'est clair"

Tadej Pogacar fait parler de lui, y compris à travers la légende Eddy Mercks.

Tadej Pogacar va-t-il devenir plus grand que la légende belge ? Difficile à dire car les générations ne peuvent pas se comparer, mais le palmarès du Slovène est tout simplement impressionnant avec désormais un nouveau Monument à son actif avec Milan-San Remo. Dans une interview accordée à Eurosport, Merckx exprime avant tout son admiration pour le champion du monde slovène, profondément impressionné par sa performance à La Primavera.

"Il m'a laissé sans voix. Est-ce que je m'attendais à ce qu'il gagne comme ça ? Honnêtement, non. Je pense que c'est l'un de ses plus grands exploits", déclare très clairement l'ancien cycliste belge. Sa réaction après cette chute était celle d'un vrai champion. "L'abandon de Mathieu van der Poel sur le Poggio m'a surpris. Le fait qu'il n'ait pas pu maintenir son effort témoigne vraiment du mérite de Pogacar. Le Belge s'est également félicité du sprint de Tadej Pogacar tout en puissance. "Il a lancé le sprint en tête avec la même puissance et la même conviction que Van der Poel l'an dernier. Quand on réalise un sprint comme celui-ci et que personne ne peut vous dépasser, il n'y a aucun doute sur qui est le plus fort. Pogacar méritait San Remo, et c'est d'ailleurs étonnant qu'il ne l'ait pas encore remporté. "

Et maintenant Paris-Roubaix ? Pour le Belge, la réponse est limpide. "Il est clair désormais qu'il n'a aucune limite ; que lui faut-il de plus ? L'an dernier, il a chuté sur les pavés ; sans cela, il aurait disputé la victoire avec Van der Poel sur le vélodrome, et qui sait comment cela se serait terminé" explique le grand Eddy.