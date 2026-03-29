Van Aert bouillonne de rage : "Envie de lui tordre le cou"

Troisième sur le sprint de Milan-San Remo il y a quelques jours, le Belge a une journée difficile.

Wout van Aert est certainement l'un des meilleurs coureurs de la planète ces dernières années, mais la comparaison avec Mathieu van der Poel qui écrase le Belge sur la route et en cyclo cross, fait tout de même très mal au Belge de la Visma qui vit avec une pression constante des résultats.

Cette pression a été une nouvelle fois soulignée le week-end dernier par Jan Bakelants, qui a livré une analyse de son ami et partenaire d'entraînement à la presse locale. "En tant que public, nous ferions mieux d’oublier un peu Van Aert. Il pourrait alors nous réserver une surprise", pouvait-on lire dans De Morgen. "Le fait qu’on le compare encore systématiquement à Van der Poel devient peu à peu un fardeau. Il ne me l’a jamais dit aussi clairement, mais je pense que cela le ronge. Je suis proche de Van Aert, mais je ne peux certainement pas affirmer qu'il soit aussi bon que Van der Poel. On s'attend pourtant à ce qu'il se batte avec Van der Poel pour la victoire, ce qui suppose qu'il en fera de même avec Pogacar, même si tout le monde pense que ce n'est pas réaliste."