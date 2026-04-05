Tour des Flandres 2026 : Pogacar s'offre un magnifique back to back devant van der Poel et Evenepoel, le résumé de la course

Pour la deuxième année consécutive, Tadej Pogacar remporte le Tour des Flandres. Un back to back qu'il est le premier à réaliser depuis Fabian Cancellara. Mathieu van der Poel et Remco Evenepoel complètent le podium.

17:50 - Tadej Pogacar, en patron, remporte son 12e Monument, le résumé Tadej Pogacar est décidément imbattable. Malgré un plateau exceptionnel avec les présences de Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, Wout van Aert ou encore Mads Pedersen, le Slovène a fait l'écrémage, comme à son habitude, au fil de la course. La Team UAE Emirates a allumé la mèche dans le Molenberg avec l'accélération tranchante de Vermeersch avant que Pogacar ne prenne les choses en main, de quoi permettre à un groupe de favoris de se créer à la poursuite de l'échappée. Dans la 2e ascension du Vieux Quaremont, le Slovène est reparti de plus belle, s'extirpant avec van der Poel et Evenepoel, avant que le Belge ne craque sur la toute fin d'ascension. A deux, Pogacar et van der Poel coopèrent pour empêcher le retour d'Evenepoel, tout proche de rentrer dans les roues, en vain. C'est finalement dans l'ultime ascension du Vieux Quaremont que Pogacar a fait la différence sur un van der Poel qui a lâché en fin de parcours et qui termine 2e. Remco Evenepoel, pour sa première participation au Tour des Flandres, complète le podium. Tadej Pogacar s'offre ainsi le 12e Monument de sa carrière, devenant le deuxième coureur le plus titré de l'histoire dans la catégorie derrière Eddy Merckx (19). Avec ce back to back sur le Tour des Flandres, le champion du monde égalise van der Poel à trois succès sur le Ronde et reste toujours en lice pour réaliser le Grand-Chelem des Monuments sur une même saison après sa victoire sur Milan San Remo.

17:40 - 18e victoire de la saison pour UAE Team Emirates La formation de Tadej Pogacar est celle qui compte le plus de victoires en 2026 avec 18 succès, devant Ineos Grenadiers (15) et la Red Bull-BORA-hansgrohe.

17:30 - Pogacar remporte un 3e Tour des Flandres Le Slovène égalise face à son concurrent direct van der Poel en remportant à son tour un troisième Tour des Flandres. Pogacar aura l'occasion de devenir seul homme le plus titré de l'histoire du Monument en cas de succès l'année prochaine.

17:20 - 4e édition la plus rapide de l'histoire Ce Tour des Flandres 2026 affiche la 4e vitesse moyenne la plus rapide de l'histoire du Monument (43.9km/h). Cela reste moins que l'année dernière, édition la plus rapide de l'histoire de la course (44.9km/h).

17:10 - Champion du monde et vainqueur du Tour des Flandres Le Slovène réédite l'exploit de remporter le Tour des Flandres en étant champion du monde, comme en 2025. Si Mathieu van der Poel a réussi pareille performance en 2024, seuls Peter Sagan (2016) et Tom Boonen (2006) l'on fait depuis le début des années 2000.

16:50 - Le top 10 du Tour des Flandres 2026 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) en 6h20'07" 2. Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech) à 34" 3.Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) à 1'11" 4.Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) à 2'01" 5. Mads Pedersen (Lidl-Trek) à 2'48" 6. Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) à 4'10" 7.Florian Vermeersch (UAE Team Emirates - XRG) 8. Matej Mohoric (Bahrain - Victorious) à 4'17" 9. Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) à 5'13" 10. Gianni Vermeersch (Red Bull - BORA - hansgrohe) à 5'23"

16:45 - Van Aert et Pedersen dans le top 5 Le Belge et le Danois terminent respectivement 4e et 5e de ce Tour des Flandres 2026.

16:40 - Van der Poel et Evenepoel signent le podium Mathieu van der Poel s'incline face à l'ogre Tadej Pogacar. Deuxième, le Néerlandais devance Remco Evenepoel qui signe le podium pour sa première participation au Tour des Flandres.

16:39 - Tadej Pogacar remporte le Tour des Flandres ! Victoire du Slovène qui s'offre un troisième Tour des Flandres ! Il est toujours en course pour réaliser le grand chelem sur les Monuments.

16:33 - L'attaque de Pogacar en vidéo (5km) Revivez l'attaque de Pogacar sur van der Poel dans le Vieux Quaremont.

16:30 - Pogacar vent de dos jusqu'à l'arrivée (8km) Le Slovène va désormais bénéficier du vent dans le dos pour les 8 derniers kilomètres. Van der Poel coince à plus de 30 secondes. Evenepoel reprend du temps à 1'09.

16:27 - A 10 kilomètres de l'arrivée A 10 kilomètres de l'arrivée, van der Poel pointe à 19 secondes de Pogacar tandis qu'Evenepoel affiche 1'05" de retard. Le podium semble clair désormais.

16:23 - Le Paterberg, dernière difficulté du jour ! (13km) Place à la dernière difficulté du Tour des Flandres 2026, le Paterberg (0.4km à 8.4%). Van der Poel ne lâche rien alors que Pogacar grimace comme rarement !

16:21 - Van der Poel craque sur le faux plat (15km) Après le sommet, Pogacar en a remis une couche sur le faux plat montant. Van der Poel concède du temps, il pointe à 13 secondes de son rival.

16:19 - 5" entre les deux hommes ! (16km) Van der Poel s'accroche à seulement 5 secondes de Pogacar. Place désormais au Paterberg !

16:18 - Van der Poel n'abdique pas (17km) Le Néerlandais n'est pas encore totalement décramponné alors que Pogacar se retourne sans cesse. Le Slovène n'est pas au mieux !

16:16 - Pogacar se défait de van der Poel ! Le Slovène est en train de lâcher van der Poel dans l'ascension du Vieux Quaremont. Pogacar s'envole désormais vers le back to back sur le Tour des Flandres !

16:13 - Le Vieux Quaremont en juge de paix (20km) Pogacar et van der Poel se présentent désormais au pied du Vieux Quaremont. Le Slovène va certainement placer une attaque tranchante pour se défaire du Néerlandais. Derrière, Evenepoel revient à 19 secondes !

16:09 - Evenepoel ne lâche rien (24km) Le Belge ne concède rien par rapport aux deux hommes de tête. Il pointe à 23 secondes avec 44 secondes d'avance sur van Aert et Pedersen.

16:04 - Pogacar fait le tempo dans le Kruisberg (28km) Dans le Kruisberg, Pogacar accélère légèrement alors que van der Poel commence à grimacer dans sa roue. Derrière, Evenepoel pointe à 28 secondes et van Aert-Pedersen à 1'04".

16:02 - La première accélération de Pogacar en vidéo Revivez la première accélération de Tadej Pogacar dans ce tour des Flandres 2026.

15:56 - A l'approche du Vieux Kruisberg (33km) A 33 kilomètres de l'arrivée et 5 kilomètres du pied du Vieux Kruisberg, le tandem Pogacar - Van der Poel présente désormais quasiment 20 secondes sur Evenepoel et 55 secondes sur van Aert et Pedersen.

15:50 - A l'entame du Taaienberg (38km) Pogacar et van der Poel entament l'ascension du Taaienberg (0.6 à 6.7%).

15:47 - Le tandem Pogacar-van der Poel reprend du champ Les deux hommes coopèrent, leur permettant de présenter plus de 10 secondes d'avance sur Evenepoel.