Tour du Pays basque 2026 : la 4e étape pour Aranburu, Seixas impérial, le classement

Le Tour du Pays basque se déroule jusqu'au 11 avril avec le Français Paul Seixas qui écrase la course depuis le départ.

C'est l'un des gros rendez-vous du mois d'avril en cyclisme. Car oui, il n'y a pas que les classiques flandriennes ou ardennaises, mais bien des courses à étapes avec le Tour du Pays basque 2026. Au programme, des étapes nerveuses et assez courtes qui promettent des courses spectaculaires et un classement général qui peut évoluer tous les jours. Et cette année, le plateau est XXL avec le choc des générations avec d'un côté un certain Primoz Roglic et de l'autre les jeunes loups du cyclisme mondial Florian Lipowitz ou encore et surtout un certain Paul Seixas dont les performances impressionnent les meilleurs après notamment sa seconde place sur le Strade Bianche.

Le classement du Tour du Pays basque

Derniers résultats

17:40 - Seixas avait annoncé avoir encore des jambes "Si c'est une bataille entre favoris, je pense que je peux encore gagner. Je crois que j'ai encore de très bonnes jambes" avait lancé Paul Seixas au départ de l'étape de ce Tour du Pays basque. 17:25 - Seixas reprend encore quelques secondes En partant dans l'ultime descente, Paul Seixas a récupéré encore du temps face à Roglic, Lipowitz et les autres favoris en terminant 8e à 14 secondes. 17:17 - VICTOIRE D'ARANBURU La quatrième étape du Tour du Pays basque était très difficile ce jeudi 9 avril avec 7 ascensions au total et une rampe finale. Plus de 30 coureurs étaient à l'avant avec des noms comme Ben Healy, Guillaume Martin, Marc Soler, Quinn Simmons... Mais à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, les favoris ont commencé à se découvrir avec des attaques de Florian Lipowitz, Kevin Vauquelin, Primoz Roglic montrant que la victoire d'étape allait être indécise et que Paul Seixas allait être attaqué. Malgré les tentatives, le Français n'a pas bronché et a toujours répondu présent, il s'est même payé le luxe de s'échappée dans l'ultime descente, prenant quelques secondes sur la favori.... Sur la rampe finale, c'est le Basque Aranburu qui s'impose finalement.

Diffusion TV

L'Itzulia Basque Country 2026 sera diffusée du 6 au 11 avril 2026, sur Eurosport 2 et la plateforme de streaming HBO Max.