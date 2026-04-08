Tour du Pays basque 2026 : Laurance enlève la 3e étape, Del Toro abandonne, Seixas pas inquiété, le classement
Le Tour du Pays basque se déroule jusqu'au 11 avril avec le Français Paul Seixas qui écrase la course depuis le départ.
C'est l'un des gros rendez-vous du mois d'avril en cyclisme. Car oui, il n'y a pas que les classiques flandriennes ou ardennaises, mais bien des courses à étapes avec le Tour du Pays basque 2026. Au programme, des étapes nerveuses et assez courtes qui promettent des courses spectaculaires et un classement général qui peut évoluer tous les jours. Et cette année, le plateau est XXL avec le choc des générations avec d'un côté un certain Primoz Roglic et de l'autre les jeunes loups du cyclisme mondial comme Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Florian Lipowitz ou encore et surtout un certain Paul Seixas dont les performances impressionnent les meilleurs après notamment sa seconde place sur le Strade Bianche.
Le classement du Tour du Pays basque
17:40 - La victoire de Laurance en images
Découvrez les images de la victoire du Français Axel Laurance, troisième victoire française en trois jours.
Les Français en forme au Pays Basque !— Cycling Legend (@CyclingLegend_) April 8, 2026
Axel Laurance remporte la 3ème étape de l'Itzulia Basque Country !
Le Français s'impose devant Igor Arrieta, Natnael Tesfatsion complète le podium !
Paul Seixas conserve la tête du classement général ! pic.twitter.com/Z3lca86ieV
17:27 - Seixas pas inquiété
Malgré un final pour les puncheurs, pas forcément la spécialité de Paul Seixas, le Français n'a pas été inquiété et garde sa place au classement général sans aucun problème face à ses rivaux en remportant le sprint du peloton a un peu plus d'une minute de Laurance.
17:22 - LAURANCE S'IMPOSE SUR LA 3E ETAPE
Pas de troisième victoire pour Paul Seixas qui est resté au chaud dans le peloton des favoris sur la 3e étape du Tour du Pays basque. C'est l'échappée du jour qui s'est disputée la victoire avec le Français Axel Laurance et Igor Arrieta qui se sont isolés en fin de course. Lors de la dernière rampe finale, idéale pour les puncheurs, c'est le Français qui s'est imposé devant l'Espagnol.
Diffusion TV
L'Itzulia Basque Country 2026 sera diffusée du 6 au 11 avril 2026, sur Eurosport 2 et la plateforme de streaming HBO Max.