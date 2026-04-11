Tour du Pays basque 2026 : Seixas en patron, le classement final
Le Tour du Pays basque s'est déroulé jusqu'au 11 avril avec le Français Paul Seixas qui a écrasé la course depuis le départ.
C'était l'un des gros rendez-vous du mois d'avril en cyclisme. Car oui, il n'y a pas que les classiques flandriennes ou ardennaises, mais bien des courses à étapes avec le Tour du Pays basque 2026. Tout au long de la semaine, des étapes nerveuses et assez courtes, offrant des courses spectaculaires. Et cette année, le plateau était XXL avec le choc des générations avec d'un côté un certain Primoz Roglic et de l'autre les jeunes loups du cyclisme mondial Florian Lipowitz ou encore et surtout un certain Paul Seixas... Le Français a totalement écrasé la course dès la première étape et le contre la montre, ne laissant que des miettes à ses adversaires.
Le classement du Tour du Pays basque
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Diffusion TV
L'Itzulia Basque Country 2026 sera diffusée du 6 au 11 avril 2026, sur Eurosport 2 et la plateforme de streaming HBO Max.