Tour du Pays basque 2026 : Seixas écrase le chrono sur la 1ère étape, le classement
Le Tour du Pays basque se déroule jusqu'au 11 avril avec le Français Paul Seixas très attendu.
C'est l'un des gros rendez-vous du mois d'avril en cyclisme. Car oui, il n'y a pas que les classiques flandriennes ou ardennaises, mais bien des courses à étapes. Le Tour du Pays basque 2026. Au programme, des étapes nerveuses et assez courtes qui promettent des courses spectaculaires et un classement général qui peut évoluer tous les jours. Et cette année, le plateau est XXL avec le choc des générations avec d'un côté un certain Primoz Roglic et de l'autre les jeunes loups du cyclisme mondial comme Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Florian Lipowitz ou encore et surtout un certain Paul Seixas dont les performances impressionnent les meilleurs après notamment sa seconde place sur le Strade Bianche il y a quelques semaines en résistant à un certain Tadej Pogacar, écrasant de domination depuis plusieurs années. L'année dernière, sur ce Tour du Pays de basque, Joao Almeida s'était imposé.
Le classement du Tour du Pays basque
Results powered by FirstCycling.com
18:30 - Vauquelin satisfait et impressionné par Seixas
Je suis parti vraiment fort. J'ai essayé, après j'ai senti que des moments je manquais un petit peu de jus mais je pense que c'est pour tout le monde pareil. On s'est fait piéger. C'est un chrono où il faut partir vite. Les deux derniers kilomètres sont vraiment difficiles et avec le vent de face on peut perdre beaucoup de temps. Donc je suis content. Je suis deuxième, c'est bien. C'est juste exceptionnel mais c'est Paul (Seixas), il est sur la même lancée depuis le début, depuis l'année dernière, depuis les championnats du monde, d'Europe. Il n'y a pas de hasard il est juste fort et il s'entraîne fort je roule avec lui on fait des cafés, on roule pas mal avec Jordan Jegat et Louis Barré, c'est un super gars on s'entend tous bien, la course c'est la course on s'amuse c'est un jeu voilà."
17:55 - Del Toro et Ayuso largués
Isaac Del Toro, favori annoncé de la course, a terminé ce chrono à plus de 50 secondes de Paul Seixas. Juan Ayuso, deuxième nom à cocher sur ce Tour du Pays basque, termine à 1'16'' du Français. Quelle claque mise par le jeune français de 19 ans.
17:44 - Vauquelin 2e
Inscrit sur le Tour du Pays basque dans les derniers instants, Kevin Vauquelin signe un très bon chrono sur la 1ère étape et prend la seconde place.
17:39 - SEIXAS IMPRESSIONNANT
Prise pouvoir incroyable du Français Paul Seixas qui remporte sa première grande victoire en World Tour sur ce Tour du Pays basque en écrasant le contre la montre.
OH CE CHRONO DE PAUL SEIXAS— Eurosport France (@Eurosport_FR) April 6, 2026
Le Français atomise le temps de Primoz Roglic et prend la tête provisoire du contre-la-montre du Tour du Pays-Basque ! #LesRP pic.twitter.com/iF9GX2xeND
Diffusion TV
L'Itzulia Basque Country 2026 sera diffusée du 6 au 11 avril 2026, sur Eurosport 2 et la plateforme de streaming HBO Max.