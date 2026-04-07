Tour du Pays basque 2026 : Seixas inflige une immense claque sur la 2e étape, le classement
Le Tour du Pays basque se déroule jusqu'au 11 avril avec le Français Paul Seixas très attendu.
C'est l'un des gros rendez-vous du mois d'avril en cyclisme. Car oui, il n'y a pas que les classiques flandriennes ou ardennaises, mais bien des courses à étapes avec le Tour du Pays basque 2026. Au programme, des étapes nerveuses et assez courtes qui promettent des courses spectaculaires et un classement général qui peut évoluer tous les jours. Et cette année, le plateau est XXL avec le choc des générations avec d'un côté un certain Primoz Roglic et de l'autre les jeunes loups du cyclisme mondial comme Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Florian Lipowitz ou encore et surtout un certain Paul Seixas dont les performances impressionnent les meilleurs après notamment sa seconde place sur le Strade Bianche.
Le classement du Tour du Pays basque
18:30 - Seixas avait coché l'étape
Malgré son écrasante domination lors du chrono hier, Paul Seixas avait une grosse ambition sur la 2e étape du Tour du Pays basque. "Définitivement, je me sens prêt. J’ai aussi des ambitions pour aujourd’hui ; c’est une étape que j’avais marquée dans mon calendrier, on verra bien comment ça se passe" avait-il lancé au départ.
18:15 - Un général avec des écarts impressionnants
Primoz Roglic, second au général, se retrouve à 1'59'' de Paul Seixas après deux étapes. Lipowitz, troisième du dernier Tour des France est à 2'08''.
18:00 - Les images de la victoire
Voici les images de la victoire de Paul Seixas, avec le maillot de leader, quel numéro encore une fois du Français.
Paul Seixas a écrasé la concurrence sur cette deuxième étape du Tour du Pays Basque. Quelle incroyable performance du prodige de 19 ans et il est Français pic.twitter.com/S5K0i8rNYq— Eurosport France (@Eurosport_FR) April 7, 2026
17:50 - Skjelmose termine à 1'25
Le second de l'étape termine à 1'25'' de Paul Seixas. Le groupe composé de Skjelmose, Roglic, Lipowitz ont pris cher et que dire de Del Toro qui est désormais à plus de trois minutes au général.
17:43 - Les images de l'attaque de Seixas
Voici les images de l'attaque de Paul Seixas, assis sur les pédales et qui a décroché petit à petit ses adversaires.
ATTAQUE DE PAUL SEIXAS ! À 26 kilomètres de l'arrivée ! C'est risqué, est-ce que ce sera payant ? pic.twitter.com/36RPyhNNp9— Eurosport France (@Eurosport_FR) April 7, 2026
17:38 - PAUL SEIXAS IMPITOYABLE
Mais quel numéro du Français Paul Seixas. A l'image d'un Tadej Pogacar, le Français est parti seul en plein milieu de l'avant dernière ascension du Tour du Pays basque, à 26 kilomètres de l'arrivée et personne ne l'a revu... A 19 ans, le leader de la Decathlon CMA CGM impressionne et vient de mettre une seconde claque en deux jours aux Del Toro, Lipowitz ou encore Roglic.
Diffusion TV
L'Itzulia Basque Country 2026 sera diffusée du 6 au 11 avril 2026, sur Eurosport 2 et la plateforme de streaming HBO Max.