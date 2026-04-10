Tour du Pays basque 2026 : Seixas signe une 3e victoire sur l'étape reine, le classement

Le Tour du Pays basque se déroule jusqu'au 11 avril avec le Français Paul Seixas qui écrase la course depuis le départ.

C'est l'un des gros rendez-vous du mois d'avril en cyclisme. Car oui, il n'y a pas que les classiques flandriennes ou ardennaises, mais bien des courses à étapes avec le Tour du Pays basque 2026. Tout au long de la semaine, des étapes nerveuses et assez courtes, offrant des courses spectaculaires. Et cette année, le plateau était XXL avec le choc des générations avec d'un côté un certain Primoz Roglic et de l'autre les jeunes loups du cyclisme mondial Florian Lipowitz ou encore et surtout un certain Paul Seixas... Le Français a totalement écrasé la course dès la première étape et le contre la montre, ne laissant que des miettes à ses adversaires.

Le classement du Tour du Pays basque

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Derniers résultats

17:47 - Vauquelin termine 4e Une bonne étape pour le coureur d'Ineos qui prend la 4e place de cette étape reine du Tour du Pays basque. 17:42 - VICTOIRE DE SEIXAS L'étape reine de ce Tour du Pays basque n'a pas laissé de suspense aux baroudeurs, les favoris ont clairement montré qu'ils voulaient en découdre à plus de 70 kilomètres de l'arrivée. La décision finale s'est finalement faite dans les deux dernières ascensions. Paul Seixas a d'ailleurs pris les choses en main lors de l'ascension d'Izua et ses 4 kilomètres à 9,9% de moyenne en lâchant, tour à tour, tout le monde. Seul Lipowitz a une nouvelle fois tenu tête au Français. Les deux hommes ont collaboré pour se disputer une victoire de prestige sur cette étape reine que le Français n'a pas laissé à l'Allemand pour signer une 3e victoire.

Diffusion TV

L'Itzulia Basque Country 2026 sera diffusée du 6 au 11 avril 2026, sur Eurosport 2 et la plateforme de streaming HBO Max.