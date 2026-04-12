"À 650 watts, je n'arrivais pas à suivre" : Mathieu van der Poel écœuré par Tadej Pogacar

Avant Paris-Roubaix et lors du Tour des Flandres, van der Poel a été écœuré par le Slovène.

Tadej Pogacar écœure tout le monde par sa domination outrageuse depuis des années. Lors du Tour des Flandres la semaine dernière, le Slovène a remporté le Monument pour la 3e fois de son histoire. Pourtant, comme l'année précédente, Mathieu van der Poel lui a tenu tête pendant un long moment. Il regrette toutefois d'avoir lâché dans les derniers kilomètres après la nouvelle accélération du Slovène.

"J'ai fait tout ce que j'avais à faire mais il y avait plus fort que moi, a-t-il confié après coup aux journalistes présents. Je roulais à 650 watts et je n'arrivais pas à suivre. Le cyclisme, c'est simple. J'ai dû m'incliner face à la loi du plus fort." Une déclaration pas si anodine car il est très rare de voir certaines données de puissance du double champion du monde. Connaissant la différence de poids entre les deux hommes, la donnée donne le vertige aux spécialistes. Estimé à 75 kg, Mathieu van der Poel a donc développé jusqu'à 8,6 w/kg. Annoncé à 66 kg en début de saison, le Slovène a donc frôlé voire dépassé les 10 w/kg. Ce qui est considérable. Autre élément important, Whoop, spécialisée dans la technologie portable, a relevé un pic de sa fréquence cardiaque à 198 battements par minute, un niveau d'effort considéré comme "maximal à 20.7 sur une échelle allant de 0 à 21...