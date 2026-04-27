Une mixture étrange : c'est la boisson à la mode qu'utilise Pogacar et les cyclistes après un violent effort

Vous l'apercevez souvent à la fin des courses, mais quelle est la boisson prise par les coureurs ?

On ne parle pas du bidon d'eau pendant la course, ni éventuellement d'une composition avec de la poudre protéinée ou pleine de sucre pour assurer l'effort des coureurs, on parle de cette boisson étrange que les coureurs boivent tout le temps après une longue journée de course.

Egalement connu sous le nom de "Tart Cherry", la boisson en question est un jus de cerise acide qui a désormais la cote dans le peloton international ces dernières années. D'une couleur bien rouge, les Pogacar et compagnie ingurgitent parfois cul sec cette mixture étrange.

Pas vraiment surprenant quand on se penche sur les propriétés de la cerise. La cerise acide, en particulier la variété Montmorency, est une source riche en composés polyphénoliques qui peuvent aider à améliorer la récupération après des exercices d'endurance intenses. Ces polyphénols, tels que les anthocyanines, ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui peuvent réduire les dommages musculaires et les douleurs associées à ce type d'exercice.

Cette utilisation est donc une bonne chose pour les cyclistes, confirmée d'ailleurs par une étude publiée dans le Journal of the American College of Nutrition. Les résultats de cette étude ont montré que les athlètes qui ont consommé du jus de cerise acide ont significativement amélioré leurs performances lors d'exercices d'endurance par rapport à ceux qui ne l'ont pas pris.

Pour entrer plus dans les détails, la consommation de cerise acide améliore les performances lors d'exercices d'endurance. La consommation de jus de cerise acide peut augmenter l'endurance et réduire la perception de l'effort pendant l'exercice, permettant aux athlètes de s'entraîner plus intensément et plus longtemps. Il est généralement suggéré de consommer entre 30 et 480 ml par jour. Selon des études, il est recommandé de consommer un concentré de cerise acide contenant environ 600 mg de polyphénols, deux fois par jour pendant au moins trois jours avant l'exercice.