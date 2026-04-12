DIRECT. Paris-Roubaix 2026 : un bras de fer Pogacar vs van Aert pour la victoire, suivez la course

Ce dimanche, Paris-Roubaix 2026 est complètement fou. Tadej Pogacar et Wout van Aert se sont isolés en tête de course.

16:23 - La flamme rouge ! Alors que les deux hommes passent sous la flamme rouge, van Aert et Pogacar vont donc se jouer la victoire sur Paris-Roubaix 2026. Qui va l'emporter ?

16:18 - Cinq kilomètres ! La tension monte alors que Pogacar et van Aert vont se jouer la victoire dans un mano à mano au sommet. Derrière, cela semble trop loin pour le groupe van der Poel, pointé à 28 secondes.

16:15 - Paris-Roubaix 2026 à vitesse grand V A 8 kilomètres de l'arrivée, Paris-Roubaix 2026 est l'édition la plus rapide de l'histoire du Monument (48.9km/h). C'est plus qu'en 2024 (47.8km/h).

16:08 - Vers un sprint à deux pour la victoire (km12) Pour la première fois depuis 2019 sur Paris-Roubaix, la victoire va se jouer à deux. Cette année là, Gilbert l'avait emporté devant Politt.

16:04 - Pogacar se fait une sacrée frayeur ! (16km) Dans un virage, Pogacar est tout proche de partir à la faute et se fait une sacrée frayeur ! Van Aert parvient à rester dans la roue du Slovène. Derrière, van der Poel pointe à 20 secondes.

16:00 - Van der Poel revient peu à peu (km18) Le Néerlandais, en tête de groupe, se rapproche un peu du duo de tête et pointe désormais à 26 secondes. Pogacar demande à van Aert de passer, sans réussite. Le Slovène s'agace.

15:57 - Le Carrefour de l'Arbre (km20) Les deux hommes de tête entament la mythique section pavée de Camphin en Pévèle avant le Carrefour de l'Arbre, à 20 kilomètres de l'arrivée.

15:50 - 25 kilomètres de l'arrivée A 25 kilomètres de l'arrivée, Tadej Pogacar et Wout van Aert se rapprochent un peu plus de la victoire finale alors que le groupe van der Poel pointe à 40 secondes.

15:45 - Un duo de tête cinq étoiles (km30) Le duo magnifique van Aert - Pogacar ouvre la route.

15:41 - Statut quo devant (km32) A un peu plus de 32 kilomètres de l'arrivée, l'écart reste le même, 36 secondes entre le duo Pogacar - van Aert et le groupe van der Poel.

15:33 - Pogacar met la pression (km38) Dans cette section pavée, Pogacar prend les devants et imprime un gros tempo. Van Aert s'arrache pour rester dans la roue tandis que le groupe van der Poel plafonne à 35 secondes.

15:29 - Van der Poel sous les 30" Le groupe van der Poel, avec notamment Pedersen, Laporte ou encore Stuyven, pointe à 29 secondes du duo Pogacar - van Aert qui s'entend moins sur ces derniers kilomètres. Le Belge passe des relais bien moins appuyés.

15:26 - Pogacar en remet une couche (km45) Sur un faux plat montant, Pogacar élève progressivement le curseur mais van Aert tient bon dans la roue. Le Slovène demande un relais, refusé par le Belge.

15:22 - Pogacar ne lâche pas van Aert (km46) Le Slovène porte une accélération tranchante sans pour autant lâcher van Aert qui s'accroche dans sa roue.

15:22 - Le point sur la course (km48) A 48 kilomètres de l'arrivée, le duo van Aert - Pogacar présente 12 secondes d'avance sur Pedersen et 35 secondes sur le groupe van der Poel qui per ddu terrain sur les deux hommes de tête.

15:16 - Van Dijke dans la roue de van der Poel (km51) Derrière van Aert et Pogacar, van der Poel et van Dijke pointent à 25 secondes alors que le Néerlandais prend tous les risques sur la section pavée sinueuse. Le bras de fer commence véritablement à 50 kilomètres de l'arrivée.

15:14 - Le contre de Pogacar ! Tadej Pogacar signe un contre après l'attaque du Belge. De quoi isoler les deux coureurs en tête de course alors que Pedersen craque.

15:13 - Van Aert passe à l'attaque ! Le Belge refuse que van der Poel revienne dans les roues et passe à l'attaque ! Pogacar relance derrière pour rester à portée du coureur de la Visma Lease a Bike. Pedersen est en troisième position.

15:10 - Personne ne veut rouler avec Pogacar (km55) En tête de course, aucun coureur ne veut coopérer avec Pogacar. Résultat, les relais sont peu appuyées, permettant à van der Poel de revenir à un peu plus de 20 secondes du groupe de tête.

15:08 - 200km de course Après 200km de course, van der Poel est en train de réaliser une remontée tout simplement exceptionnelle. En compagnie de Ganna dans ce groupe, le Néerlandais revient à 27 secondes.

15:06 - Van der Poel en mode fusée (km58) En tête de groupe, van der Poel est en train d'imprimer un tempo assez impressionnant. Il pointe à seulement 39 secondes du groupe de tête !

15:04 - Van Aert de retour dans le groupe de tête (km60) Alors que le groupe de tête ne roule quasiment plus, van Aert fait son retour dans le groupe de tête en compagnie de Pithie et Meeus. Van der Poel revient à seulement 58 secondes.

14:57 - Van der Poel à une grosse minute (km65) Van der Poel pointe à 1'08" de la tête de course alors qu'il présentait 2'10" de retard il y a quelques kilomètres. Toujours intercalé, van Aert peine à revenir sur le groupe de tête, à 20 secondes.

14:54 - Van der Poel de retour sur le groupe Ganna (km67) Van der Poel vient de signer un sacré effort pour intégrer le groupe Ganna qui roule à 1'13" de la tête de course. Le Néerlandais est en train d'effectuer une incroyable remontée, mais à quel prix ?