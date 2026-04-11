DIRECT. Paris-Roubaix 2026 : un trophée qui manque à Pogacar, le Grand-Chelem des Monuments dans le viseur
A l'occasion de Paris-Roubaix, ce dimanche, Tadej Pogacar a l'occasion de remporter une course qui pourrait le rapprocher d'un Grand-Chelem calendaire inédit sur les Monuments.
14:00 - Van der Poel pour un quadruplé inédit ?
Triple vainqueur en titre de Paris-Roubaix, le Néerlandais s'avance une fois de plus comme l'un des grands favoris à sa propre succession. Dans un parcours taillé pour lui, Mathieu van der Poel a l'occasion de signer un quadruplé consécutif jamais vu sur Paris-Roubaix. Cette année encore, il sera l'homme à battre.
12:00 - Paris-Roubaix, le dernier trophée manquant à Pogacar
Sur les Monuments, Tadej Pogacar a tout remporté, ou presque. Le Slovène, a déjà remporté Liège-Bastogne-Liège (2021, 2024, 2025), le Tour de Lombardie (2021, 2022, 2023, 2024, 2025), le Tour des Flandres (2023, 2025, 2026). Après sa victoire sur Milan San Remo cette année, le cyborg slovène lorgne désormais sur le seul trophée qui manque à son immense palmarès : Paris-Roubaix.
10:00 - Demain, L'Enfer du Nord !
Bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté Paris-Roubaix 2026. Une 123e édition qui pourrait être historique au terme des 260 kilomètres au programme. Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Wout van Aert, Mads Pedersen, les quatre fantastiques sont bien présents pour offrir un plateau particulièrement alléchant sur cette édition de L'Enfer du Nord.