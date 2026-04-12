Paris-Roubaix 2026 : les 30 secteurs pavés de "l'Enfer du Nord" et les notes
Découvrez le programme complet des secteurs pavés de Paris-Roubaix.
Le Monument français. Paris-Roubaix est l'une des courses les plus attendues dans le monde du cyclisme. Une course dantesque sous les pavés qui offre toujours des duels et résultats spectaculaires... Voici la liste officielle de tous les secteurs avec les notes de cette édition 2026 :
- 30 : Troisvilles à Inchy (km 95,8 – 2,2 km) ***
- 29 : Viesly à Quiévy (km 102,3 – 1,8 km) ***
- 28 : Quiévy à Fontaine au Tertre (km 104,9 – 3,7 km) ****
- 27 : Viesly à Briastre (km 111,1 – 3 km) ***
- 26 : Briastre (km 114,9 – 0,8 km) ***
- 25 : Solesmes à Haussy (km 123,7 – 0,8 km) **
- 24 : Saulzoir à Verchain-Maugré (km 130,5 – 1,2 km) **
- 23 : Verchain-Maugré à Quérénaing (km 134,9 – 1,6 km) ***
- 22 : Quérénaing à Maing (km 137,5 – 2,5 km) ***
- 21 : Maing à Moncheaux-sur-Ecaillon (km 140,7 – 1,6 km) ***
- 20 : Haveluy à Wallers (km 153,6 – 2,5 km) ****
- 19 : Trouée d'Arenberg (km 163 – 2,3 km) *****
- 18 : Wallers à Hélesmes (km 169,1 – 1,6 km) ***
- 17 : Hornaing à Wandignies (km 175,9 – 3,7 km) ****
- 16 : Warlaing à Brillon (km 183,3 – 2,4 km) ***
- 15 : Tilloy à Sars-et-Rosières (km 186,8 – 2,4 km) ****
- 14 : Beuvry à Orchies (km 193,2 – 1,4 km) ***
- 13 : Orchies (km 198,2 – 1,7 km) ***
- 12 : Auchy à Bersée (km 204,3 – 2,7 km) ****
- 11 : Mons-en-Pévèle (km 209,7 – 3 km) *****
- 10 : Mérignies à Avelin (km 215,7 – 0,7 km) **
- 9 : Pont-Thibault à Ennevelin (km 219,1 – 1,4 km) ***
- 8 : Templeuve – L'Epinette (km 224,5 – 0,2 km) *
- 8 : Templeuve – Moulin-de-Vertain (km 225,1 – 0,5 km) **
- 7 : Cysoing à Bourghelles (km 231,5 – 1,3 km) ***
- 6 : Bourghelles à Wannehain (km 234 – 1,1 km) ***
- 5 : Camphin-en-Pévèle (km 238,4 – 1,8 km) ****
- 4 : Carrefour de l'Arbre (km 241,2 – 2,1 km) *****
- 3 : Gruson (km 243,5 – 1,1 km) **
- 2 : Willems à Hem (km 250,2 – 1,4 km) **
- 1 : Roubaix (km 256,9 – 0,3 km) *