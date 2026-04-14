Paul Seixas : pas de Tour de France, Macron impliqué dans son avenir chez Decathlon CMA CGM, les révélations surprenantes

Le Français est le centre des attentions depuis plusieurs semaines.

Que vient faire Emmanuel Macron dans l'avenir de Paul Seixas ? Aussi improbable qu'il n'y parait, Eurosport Espagne indique que le président français serait impliqué pour convaincre la pépite française de prolonger avec l'équipe française Decathlon CMA CGM. Pourquoi ? Parce que l'équipe de Tadej Pogacar s'est clairement positionné pour enrôler la jeune pépite française au sein de sa formation. "Associer Pogacar et Seixas ? Ce serait plus qu'un rêve . Comme toutes les équipes, nous suivons son avenir de près, mais au final, c'est le coureur qui décidera de sa future destination" a expliqué Mauro Gianetti.

Emmanuel Macron, toujours selon Eurosport, se serait entretenu directement avec le manager du coureur lyonnais, qui souhaite une chose pour évoluer, s'entourer d'une équipe capable de l'amener vers les sommets. Passionné de cyclisme, toujours présent sur les étapes du Tour de France, Emmanuel Macron regrette certainement ne de pas avoir de vainqueur français depuis plus de 40 ans et la victoire d'Hinault.

Si les affirmations sont exactes, ce n'est pas la première fois que le président s'impliquerait dans l'avenir d'un sportif. C'était le cas avec Mbappé en demandant sa prolongation avec le PSG. "Il m'a appelé et m'a dit : "Je sais que tu as envie de partir, mais tu es important pour la France et je ne voudrais pas que tu partes. Tu as l'opportunité d'écrire l'histoire ici. Tout le monde t'aime" avait lancé Mbappé.

L'arrivée de Decathlon a permis à l'équipe française d'augmenter son budget de 40 millions, de quoi concurrencer les grosses formations du cyclisme mondial comme la Red Bull Bora, UAE Emirates ou la Visma. Plusieurs transferts pourraient avoir lieu pour aider et convaincre Seixas de rester comme le Français Pavel Sivakov.

La Vuelta plutôt que le Tour de France ?

Eurosport prend également position sur la participation de Seixas sur le Tour de France, évoquant une non participation cette année pour privilégier une course comme la Vuelta. Decathlon estimerait qu' "il est trop tôt" et privilégie la prudence. Cet avis rejoint celui des organisateurs du Tour de France dont Thierry Gouvenou dans une interview pour Eurosport.