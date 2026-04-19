Amstel Gold Race 2026 : Evenepoel prend sa revanche, Cosnefroy sur le podium, le résumé

Remco Evenepoel a remporté l'Amstel Gold Race 2026, réglant au sprint Mattias Skjelmose, son bourreau de la saison passée. Benoît Cosnefroy complète le podium de la première classique ardennaise de la saison.

Le classement de l'Amstel Gold Race 2026

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18:45 - Place à la Flèche wallonne ! Après cette 60e édition de l'Amstel Gold Race remportée par Remco Evenepoel, on retrouvera le Belge sur la Flèche walonne, l'autre rendez-vous des classiques ardennaises. Le Belge devra se frotter à un tout autre plateau avec les présences de Paul Seixas, Tom Pidcock ou encore Lenny Martinez. Rendez-vous mercredi prochain !

18:15 - Evenepoel, 11e vainqueur belge de l'Amstel Gold Race Avec sa victoire sur cette 60e édition de l'Amstel Gold Race, Evenepoel devient le 11e belge à remporter la classique ardennaise, succédant à Wout van Aert (2021) et Philippe Gilbert (2010).

17:45 - Encore un podium pour Cosnefroy sur la classique Le coureur de la formation UAE Team Emirates signe le deuxième podium de sa carrière sur l'Amstel Gold Race après sa 2e place en 2022. Ce n'est que le quatrième podium d'un coureur français dans l'histoire de la course depuis sa première édition en 1966.

17:25 - Revivez le sprint final Revivez le sprint final de cette Amstel Gold Race 2026 entre Evenepoel et Skjelmose.

17:20 - Le classement de l'Amstel Gold Race 2026 Voici le top 10 de l'Amstel Gold Race 2026.

17:19 - Evenepoel tient sa revanche, podium pour Cosnefroy ! Le Belge remporte l'Amstel Gold Race devant Mattias Skjelmose, son bourreau de la saison passée sur la classique ardennaise. Benoît Cosnefroy signe un superbe podium.

17:13 - La Flamme Rouge ! Plus qu'un kilomètre avant de rallier l'arrivée. La victoire va se jouer au sprint entre Evenepoel et Skjelmose !

17:11 - Evenepoel monte au train (km2) Dans cette ascension du Cauberg, Evenepoel monte à un rythme plutôt tranquille. Le Belge semble vouloir jouer la victoire au sprint, Skjelmose passe devant.

17:09 - La victoire va se jouer entre Skjelmose et Evenepoel (km3) Alors que la poursuite pointe à 1'32", la victoire entre Skjelmose et Evenepoel est actée. Reste à savoir qui des deux va l'emporter.

17:09 - Place au Cauberg ! C'est parti pour la dernière difficulté du jour, le Cauberg (0.9km à 6%à). Evenepoel, dès les premiers pourcentages, fait l'effort pour décramponner Skjelmose.

17:01 - 10 kilomètres de l'arrivée A 10 kilomètres de l'arrivée, Skjelmose et Evenepoel présentent 51 secondes sur Grégoire, sur le point de se faire reprendre par la poursuite. L'ultime ascension de la journée, le Cauberg, sera le théâtre de l'ultime attaque d'Evenepoel pour tenter de lâcher son vis à vis.

16:54 - Evenepoel vs Skjelmose, la revanche Alors que la victoire devrait se disputer entre ces deux coureurs, Evenepoel veut sa revanche face au Danois qui l'avait battu sur cette même Amstel Gold Race en 2025. Skjelmose peut-il encore battre le Belge au sprint pour signer le back-to-back ?

16:48 - La poursuite perd du temps (km18) Derrière Evenepoel et Skjelmose, avec Grégoire intercalé, la poursuite emmenée par Cosnefroy pointe désormais à 50 secondes.

16:45 - Grégoire craque ! (km22) Dans cette avant-dernière ascension du Cauberg, Grégoire perd le contact avec le duo Evenepoel-Skjelmose. Les deux hommes coopèrent, rendant quasiment impossible le retour du Français.

16:44 - Le Cauberg ! Dès le pied du Cauberg, Evenepoel porte une attaque, bien suivie par Skjelmose et Grégoire.

16:44 - Une édition moins rapide qu'en 2025 Cette Amstel Gold Race 2026, bien que rapide, l'est moins qu'en 2025 (43.8km/h). Elle est la 4e édition de la classique la plus rapide de l'histoire, après 2021, et 1996.

16:41 - Le trio de tête prend du champ (km24) A 24 kilomètres de l'arrivée, Remco Evenepoel, Mattias Skjelmose et Romain Grégoire présentent 30 secondes d'avance sur la poursuite qui perd peu à peu du terrain.

16:37 - Grégoire peut signer sa meilleure performance sur la classique Le Français, dont sa meilleure performance est une 7e sur l'Amstel Gold Race 2025, est en lice pour le podium, et pourquoi pas la victoire face à Remco Evenepoel.

16:35 - Cosnefroy emmène la poursuite (km30) A 20 secondes des trois hommes de tête, Cosnefroy emmène une poursuite à l'accent français. On y retrouve notamment Baudin et Costiou.

16:31 - Place au Keutenberg ! (km32) En tête du quatuor de tête, Evenepoel imprime un gros rythme avec Grégoire dans la roue, grimaçant. Frigo craque et lâche le premier.

16:28 - Jonction à l'avant ! (km35) A 35 kilomètres de l'arrivée, le trio Skjelmose, Evenepoel et Grégoire a opéré la jonction avec Frigo. Ils sont désormais quatre à l'avant avec 25 secondes sur un groupe de poursuivants où l'on retrouve notamment Cosnefroy, Baudin, Schmid, Izagirre ou encore Bilbao.

16:24 - L'attaque de Romain Grégoire en vidéo Revivez l'attaque de Romain Grégoire dans le Kruisberg.

16:19 - Enorme chute de Jorgenson ! (km40) Dans un virage vers la gauche, Vauquelin part à la faute et entraîne Jorgenson et Artz. Ces deux derniers coureurs ont lourdement chuté, l'Américain reste au sol. C'est désormais un trio de favoris qui part à la poursuite de Frigo : Skjelmose, Evenepoel et le Français Grégoire !

16:17 - Grégoire se découvre ! (km42) Le Français passe à l'attaque le premier dans le Kruisberg ! Dans sa roue, Vauquelin et Evenepoel. Dans un second temps Skjelmose et Jorgenson rejoignent ce groupe des favoris qui s'extirpe.