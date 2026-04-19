DIRECT. Amstel Gold Race 2026 : sans Pogacar ni van Aert, Evenepoel veut sa revanche
Ce dimanche, Remco Evenepoel veut profiter de l'absence de Tadej Pogacar pour remporter la première classique ardennaise de la saison, l'Amstel Gold Race.
09:00 - Un point sur le plateau du jour
Pour cette 60e édition de l'Amstel Gold Race, Remco Evenepoel fait logiquement figure de favori devant les Thomas Pidcock, Matteo Jorgenson ou encore Ben Healy. Côté français, Kevin vauquelin pourrait faire parler son punch tout comme Paul Lapeira ou Romain Grégoire.
08:30 - Dans le rétroviseur
En 2025, alors que Tadej Pogacar semblait filer vers une victoire en solitaire, le Slovène fut rattrapé par Remco Evenepoel et Mattias Skjelmose grâce à un gros travail du Belge sur les portions plates. Au sprint, à la surprise générale, le Danois s'était imposé devant les deux monstres. Si Pogacar n'est pas présent cette année, Evenepoel va pouvoir prendre sa revanche face au Danois.