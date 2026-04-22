Flèche Wallonne 2026 : Paul Seixas a été énorme, le classement de la course

La 90e édition de la Flèche Wallonne a été le théâtre d'un nouveau coup d'éclat de Paul Seixas, vainqueur pour sa première participation, et qui signe un record de précocité. Mauro Schmid et Ben Tulett complètent le podium.

Le classement de la Flèche Wallonne 2026 remportée par Paul Seixas.

En direct

19:15 - Seixas signe un nouveau coup d'éclat, le résumé Les mots manquent tant Paul Seixas est un hors-norme. Pour sa première participation à la Flèche Wallonne, le Français remporte la classique ardennaise, dans la lignée de sa victoire du Pays-Basque. Dans une forme absolument étincelante, le coureur de la formation Decathlon CGA CGM est devenu, du haut de ses 19 ans, le coureur le plus jeune à remporter la Flèche Wallonne, battant un record qui datait de 1936. Comme souvent dans la classique ardennaise, l'échappée n'a pu tenir le retour éclair du peloton malgré le baroud d'honneur de Leknessund à 20 kilomètres de l'arrivée. En juge de paix infernal, le Mur de Huy a été le théâtre d'une empoignade entre favoris, lancée de loin par Paul Seixas. Si sa première accélération a fait un premier écrémage, la deuxième lame a été dévastatrice pour Ben Tulett et Mauro Schmid qui doivent se contenter du podium. Les Tricolores signent un joli tir groupé dans le top 10 avec Cosnefroy (4e), Baudin (6e), Martinez (8e) et Grégoire (9e).

18:45 - Un duel au sommet nous attend Cette victoire de Paul Seixas sur la Flèche Wallonne 2026 annonce un duel au sommet entre la pépite française et Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège. Seixas sera-t-il en mesure de titiller le cyborg slovène ? Réponse dimanche, en direct commenté sur notre site. Un rendez-vous à ne pas manquer.

18:15 - La France, nation la plus victorieuse de la saison Grâce à la victoire de Paul Seixas sur cette Flèche Wallonne 2026, la France passe en tête des pays les plus victorieux de la saison en World Tour (12), devant le Danemark (11), l'Italie et la Grande-Bretagne (7).

17:45 - Le tir groupé français dans le top 10 Dans le top 10 de la Flèche Wallonne 2026, cinq Français sont aux avant-postes. On retrouve ainsi Paul Seixas en tête, Benoît Cosnefroy au pied du podium, Alex Baudin 6e, Lenny Martinez 8e et Romain Grégoire 9e.

17:15 - Seixas succède à Alaphilippe Le jeune français de la formation Decathlon CGA CGM succède à Julian Alaphilippe, vainqueur de la Flèche Wallonne en 2021. Il devient le 12e Français de l'histoire à l'emporter sur la classique ardennaise.

16:45 - Seixas, plus jeune vainqueur sur la Flèche Wallonne La pépite française montre un peu plus l'étendue de son talent malgré la pression autour de lui. Il devient, à 19 ans et 210 jours, le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Flèche Wallonne.

16:30 - Le classement de la Flèche Wallonne 2026 Voici le classement de la Flèche Wallonne 2026, remportée par Paul Seixas.

16:26 - Victoire de Paul Seixas ! Incroyable victoire de Paul Seixas, vainqueur de la Flèche Wallonne pour sa première participation. A 19 ans, le Français est fait d'un autre bois ! Il devance Mauro Schmid et Ben Tulett tandis que Benoît Cosnefroy termine au pied du podium.

16:20 - A l'approche du Mur de Huy (2km) Dans moins d'un kilomètre, les favoris vont se présenter devant le Mur de Huy, juge de paix de la Flèche Wallonne 2026. Place à l'explication finale !

16:16 - Paret-Peintre premier outsider décroché ! En cette fin d'ascension de la côte de Cherave, Paret-Peintre craque. Le Français est le premier outsider à la victoire à lâcher ! Le final s'annonce particulièrement haletant avec les favoris très bien placés.

16:14 - Statut quo dans la montée de Cherave (km6) Alors que le peloton entre dans le dernier tiers de l'ascension de la côte de Cherave, statut quo entre les favoris. La victoire va sûrement se jouer dans les derniers hectomètres du Mur de Huy.

16:13 - Un peloton nerveux (km7) A 7 kilomètres de l'arrivée, le peloton, nerveux comme jamais, est sur le point de reprendre Leknessund. Les favoris vont pouvoir lancer la bataille pour la victoire finale désormais.

16:09 - La Decathlon CGA CGM pointe le bout de son nez (km10) A 10 kilomètres de l'arrivée de la Flèche Wallonne 2026, la formation française montre le maillot en tête de peloton pour replacer son leader, Paul Seixas, le mieux possible avant d'entamer les deux dernières difficultés du jour.

16:08 - Un enchaînement terrible en juge de paix (km13) A 13 kilomètres de l'arrivée, Leknessund, toujours seul en tête, présente 23 secondes sur le peloton. Après une portion descendante, le Norvégien va s'attaquer à la côte de Cherave puis au Mur de Huy, un enchaînement qui sera le juge de paix dans cette Flèche Wallonne 2026. Le final s'annonce particulièrement explosif !

16:02 - Leknessund poursuit son numéro (km16) Esseulé en tête, le Norvégien fait de la résistance. Il présente 40 secondes sur le peloton sur le point de reprendre Bax et van der Lee, deux coureurs présents dans l'échappée du jour.

16:00 - Une véritable pluie de chutes ! Nouvelle salve de chutes en tête d'un peloton qui s'excite alors que l'on entre dans le final de la Flèche Wallonne 2026. Diego Ulissi, Clément Venturini, James Shaw et Yannis Voisard ont chuté !

15:59 - Enorme chute dans le peloton ! Au sein du peloton, une chute a entraîné quatre coureurs au tapis, avec notamment Marc Hirschi ou encore Warren Barguil. C'est terrible pour la Tudor, peu après l'abandon d'Alaphilippe.

15:54 - Seixas bien placé pour l'arrivée, Alaphilippe a abandonné Alors que l'on approche des 20 derniers kilomètres, Seixas est toujours placé pour jouer la victoire finale. De son côté, Alaphilippe, mal en point dans cette Flèche Wallonne 2026, a abandonné.

15:42 - La Lidl-Trek prend les choses en main (km32) La formation allemande se montre à l'avant du peloton pour replacer son leader Skjelmose, véritable candidat à la victoire finale dans cette Flèche Wallonne 2026.

15:40 - Changement de vélo pour Johannessen (km33) Le Norvégien de la formation UnoXMobility vient de changer de vélo. Il accuse environ 10 secondes de retard sur le peloton.

15:37 - Alaphilippe abandonne (km36) Le Français, vraiment pas au mieux dans cette Flèche Wallonne 2026, abandonne. Devant, le peloton se rapproche à 35 secondes du duo de tête.

15:34 - Leknessund le plus fort devant (km37) Au sein de l'échappée, Leknessund montre une nouvelle fois qu'il est le plus fort. Il s'isole en compagnie de van der Lee. Ils ne sont plus que deux coureurs seuls à l'avant de la course alors que l'on entame le dernier tour de circuit.

15:32 - Le Mur de Huy ! C'est parti pour la deuxième ascension du terrible Mur de Huy avec des pourcentages dingues, plus de 27% dans le mythique virage qui mènera à l'arrivée tout à l'heure. L'échappée présente désormais 45 secondes d'avance sur le peloton.

15:29 - Trois chutes dans le peloton ! Après un virage sinueux vers la droite, trois coureurs sont partis à la faute : Tobias Johannessen, Finn Fischer-Black et Kevin Geniets. Ce dernier est tombé assez lourdement.