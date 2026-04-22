DIRECT. Flèche Wallonne 2026 : Seixas et les Français ambitieux sans Evenepoel ni Pogacar
Ce mercredi, pour la 90e édition de la Flèche Wallonne, Paul Seixas s'avance en favori, d'autant plus avec l'absence de Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Les Français sont ambitieux.
10:20 - Les autres concurrents directs
Outre les autres Français, Mattias Skjelmose sera certainement l'adversaire le plus coriace, lui qui a rivalisé avec Remco Evenepoel sur l'Amstel Gold Race. Tobias Johanssen ou encore Lennert van Eetvelt pourraient aussi tirer leurs épingles du jeu.
09:45 - Seixas en grand favori
Malgré ses 19 ans, le Français, récent vainqueur avec brillo du Tour du Pays Basque, s'avance comme grand favori de cette Flèche Wallonne 2026. Seixas a l'occasion de prouver un peu plus qu'il est la future star du peloton mondial.
09:20 - Qui pour succéder à Tadej Pogacar ?
Qui succédera à Tadej Pogacar, deux fois vainqueur de la Flèche Wallonne en 2023 et 2025 ? Si Williams Stephen avait signé la surprise de l'emporter en 2024, la France attend un vainqueur depuis Julian Alaphilippe en 2021.